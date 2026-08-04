شهبازی: تردد زائران از مرز خسروی ۱۵ درصد افزایش یافت

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: امسال با برنامهریزی مناسب، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و آمادهسازی کامل زیرساختها، شرایط برای تردد روان و ایمن زائران از این مرز فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، میزان تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این مسیر برای عزیمت به عتبات عالیات و بازگشت به کشور است.
مسئول قرارگاه حملونقل اربعین در مرز بینالمللی خسروی با بیان اینکه این افزایش تردد، رکورد جدیدی را در عملکرد مرز خسروی به ثبت رسانده است، تصریح کرد: فراهم بودن زیرساختهای مناسب، مدیریت منسجم تردد و همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی موجب شده مرز خسروی به یکی از پرترددترین و منظمترین مبادی تردد زائران اربعین تبدیل شود.
شهبازی با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی، انتظامی، امدادی، خدماتی، راهداری، شهرداریها، موکبداران و سایر عوامل حاضر در مرز، گفت: تمامی ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده و خدمترسانی تا پایان موج بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.
وی مرز بینالمللی خسروی را نزدیکترین و یکی از ایمنترین مسیرهای دسترسی به عتبات عالیات عنوان کرد و افزود: زائران با رعایت توصیههای مسئولان، همکاری با عوامل اجرایی و مدیریت زمان سفر، میتوانند نقش مؤثری در تسهیل روند تردد و ارتقای کیفیت خدمات داشته باشند.
مسئول قرارگاه حملونقل اربعین در مرز بینالمللی خسروی ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تداوم خدمترسانی شبانهروزی، عملیات بازگشت زائران نیز همچون مرحله اعزام با نظم، امنیت و آرامش کامل انجام شود.
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