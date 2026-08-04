به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۱۰:۱۴ روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، حوالی سردشت در استان هرمزگان را لرزاند.

این زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۹ ریشتر، در عمق ۲۲ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۶.۱۷ درجه عرض شمالی و ۵۷.۶۵ درجه طول شرقی به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در ۴۱ کیلومتری سردشت، ۵۳ کیلومتری گوهران و ۵۹ کیلومتری بندر جاسک قرار داشته است. همچنین نزدیک‌ترین مرکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، بندرعباس در فاصله ۱۷۷ کیلومتری اعلام شده است.

دومین زمین‌لرزه نیز ساعت ۱۶:۲۲:۱۶ در مرز جزیره قشم، خلیج فارس و جنگل‌های حرا، حوالی لافت در استان هرمزگان رخ داد.

این زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در مختصات ۲۶.۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۵.۷۲ درجه طول شرقی ثبت شد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، کانون این زمین‌لرزه در ۱۵ کیلومتری لافت، ۲۵ کیلومتری بندر خمیر و ۳۳ کیلومتری سوزا قرار داشته و فاصله آن تا بندرعباس، نزدیک‌ترین مرکز استان، ۷۲ کیلومتر اعلام شده است.