زلزله ۴ ریشتری بندرلنگه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۰ ریشتر، ساعت ۱۷:۵۱:۵۹ امروز، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، خلیج فارس در حوالی بندر لنگه استان هرمزگان را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در مختصات جغرافیایی ۲۶.۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۵۱ درجه طول شرقی و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، کانون این زمینلرزه در ۵۰ کیلومتری بندر لنگه، ۵۷ کیلومتری بندر کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر چارک قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون زمینلرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۲۰۴ کیلومتر و تا شیراز، مرکز استان فارس، ۴۲۱ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده است و اخبار تکمیلی در صورت اعلام از سوی مراجع رسمی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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