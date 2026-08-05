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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

محصولات غیرمجاز «روجا» جمع آوری می شود

محصولات غیرمجاز «روجا» جمع آوری می شود

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فرآورده‌های روغنی با برند «روجا» به دلیل نداشتن مجوز سازمان غذا و دارو، غیرمجاز شناخته شده و دستور جمع‌آوری فوری آنها از سراسر کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو با استناد به گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فارس و در پی مشاهده عرضه گسترده محصولات با برند «روجا»، بر غیرمجاز بودن این فرآورده‌ها تأکید و دستور فراخوان و جمع‌آوری فوری آن‌ها را از سطح عرضه ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، فرآورده‌های «روغن زالو»، «روغن شترمرغ»، «روغن خراطین»، «روغن الاغ» و «روغن شتر» با برند «روجا» به دلیل نداشتن مجوز معتبر از اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، غیرمجاز بوده و تمامی سری‌های ساخت این محصولات مشمول جمع‌آوری هستند.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و همچنین مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است ضمن جمع‌آوری فوری این محصولات، نتایج اقدامات انجام‌شده را همراه با مستندات لازم به این سازمان گزارش کنند.

کد مطلب 6908737
حبیب احسنی پور

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