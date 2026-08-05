 ۲۸۰۰ مصدوم ترافیکی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان پذیرش شد

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری نگرانکننده از حجم مراجعات به بخش اورژانس این مرکز درمانی اظهار کرد: از ابتدای فروردینماه تا پایان تیرماه سال جاری، حجم بالایی از توان عملیاتی و درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان به رسیدگی به مصدومان سوانح جادهای و ترافیکی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تحلیل آماری این مراجعات افزود: بر اساس دادههای ثبتشده، اردیبهشتماه با ثبت بیش از ۸۰۰ مورد مراجعه، به عنوان پرحادثهترین ماه در بازه زمانی چهار ماهه اخیر شناخته میشود و پس از آن به ترتیب ماههای خرداد، تیر و فروردین قرار دارند که این سیر آماری نشاندهنده لزوم بازنگری در رفتارهای ترافیکی و رعایت جدیتر قوانین از سوی رانندگان است.
رئیس بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان با تأکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از این سوانح تلخ با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای رانندگی قابلپیشگیری هستند، تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه، اجتناب از رفتارهای پرخطر و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، سادهترین اما حیاتیترین اقداماتی است که میتواند از وقوع بسیاری از این تصادفات که منجر به آسیبهای جبرانناپذیر به سرمایههای انسانی جامعه میشود، جلوگیری کند.
پهلوانی با تقدیر از ایثار و تلاش شبانهروزی کادر درمان و تیمهای اورژانس این بیمارستان خاطرنشان کرد: همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته در خط مقدم خدمترسانی به هموطنان عزیز حضور دارند و با تمام توان برای کاهش آلام مصدومان تلاش میکنند؛ با این حال، تحقق هدف اصلی که همانا کاهش نرخ تصادفات است، تنها با مشارکت فعال تمامی رانندگان و نهادینه شدن فرهنگ صحیح رانندگی در سطح شهرستان میسر خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه بیشتر شهروندان به هشدارهای ایمنی و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، در ماههای پیشرو شاهد کاهش چشمگیر مراجعات به بخش اورژانس و ارتقای ضریب امنیت جادهای در منطقه باشیم.
نظر شما