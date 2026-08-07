دختران تکواندوکار کردستان بر سکوی نخست منطقه یک کشور ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندوی قهرمانی نونهالان دختر منطقه یک کشور با درخشش نمایندگان کردستان به پایان رسید و تیم میزبان با کسب ۹ مدال، عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کرد.
این رقابتها شامگاه جمعه در سنندج و با عنوان گرامیداشت شهید تکواندوکار محمد حسنبیگی برگزار شد و در چارچوب برنامههای کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، تکواندوکاران نونهال دختر استانهای منطقه یک کشور به رقابت پرداختند.
تیم کردستان در پایان این مسابقات با چهار مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز در جایگاه نخست ایستاد.
تیم آذربایجان شرقی با سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و تیم زنجان نیز با به دست آوردن دو مدال طلا، دو نقره و سه برنز در رتبه سوم قرار گرفت.
در بخش انفرادی نیز صوفیا یاریمله از کردستان به عنوان فنیترین بازیکن مسابقات انتخاب شد و مهری شعبانی، دیگر نماینده استان، عنوان بهترین مربی این دوره از رقابتها را به خود اختصاص داد.
جام اخلاق مسابقات نیز به تیم آذربایجان غربی رسید.
رقابت ۵۰ تکواندوکار در ۱۰ وزن
در این دوره از مسابقات ۵۰ تکواندوکار نونهال دختر در ۱۰ وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، نتایج اوزان مختلف به شرح زیر رقم خورد:
وزن ۲۹ کیلوگرم: صوفیا یاری از کردستان، هدیه اسدی از زنجان، النا مولایی از اردبیل و پرنیا خضرلو از آذربایجان غربی به ترتیب عناوین اول تا سوم مشترک را کسب کردند.
وزن ۳۳ کیلوگرم: انیسا افخمی از اردبیل قهرمان شد، آوینا رضایی از آذربایجان شرقی در جایگاه دوم ایستاد و سروین محمدزاده از کردستان و نسرین علیزاده از آذربایجان غربی به مقام سوم مشترک رسیدند.
وزن ۳۷ کیلوگرم: هژین رسین از کردستان به مدال طلا دست یافت، آپاتای جباری از آذربایجان غربی دوم شد و رها علیخانی از آذربایجان شرقی و نازنینزهرا بابایی از زنجان به طور مشترک سوم شدند.
وزن ۴۱ کیلوگرم: انیسا خانبابایی از آذربایجان شرقی اول شد، آنیتا خواجهامیری از آذربایجان غربی در رده دوم قرار گرفت و آیسان بیآزار از اردبیل و آیدا عسگری از زنجان سوم مشترک شدند.
وزن ۴۴ کیلوگرم: زهرا کریمیفرد از آذربایجان شرقی قهرمان شد، شایلین رحیمی از اردبیل به مقام دوم رسید و پریناز فتحی از زنجان و سولینا حنفی از کردستان سوم مشترک شدند.
وزن ۴۷ کیلوگرم: حنانه حمیدی از زنجان به مدال طلا رسید، طنین مرادی از کردستان دوم شد و فاطمه مقتدر افشار از اردبیل و گونای دستوانه از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم مشترک ایستادند.
وزن ۵۱ کیلوگرم: وانیا احمدی از زنجان اول شد، فاطمه ضیاییکیا از آذربایجان شرقی مقام دوم را کسب کرد و هونیا عبدی از کردستان و بنیتا مهری از اردبیل سوم مشترک شدند.
وزن ۵۵ کیلوگرم: مهلا مرادی از آذربایجان شرقی قهرمان شد، سارینا مرادپور از کردستان در جایگاه دوم قرار گرفت و پریا جوادی از آذربایجان غربی و آسمان حسینپور از اردبیل سوم مشترک شدند.
وزن ۵۹ کیلوگرم: هلن عمادی از کردستان مدال طلا گرفت، سیده ثمر احمدی از زنجان دوم شد و آنیسا بهروز از اردبیل و اوین شمس از آذربایجان غربی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
وزن ۵۹+ کیلوگرم: اسما محمودی از کردستان به عنوان قهرمانی رسید، اسرا قلیزاده از آذربایجان غربی دوم شد و آسنا نوجوان از آذربایجان شرقی و آرشیدا طهماسبی از اردبیل مقام سوم مشترک را به دست آوردند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر این رقابتها با کسب سهمیه، جواز حضور در مسابقات «قهرمان قهرمانان» کشور را به دست آوردند.
نظر شما