اسفندیاری: سیل ۵۶۰ میلیارد ریال به راز و جرگلان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بازرگان اسفندیاری اظهار کرد: بیشترین خسارت‌های ناشی از سیل اخیر به بخش کشاورزی وارد شده و میزان خسارت این بخش ۳۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرماندار راز و جرگلان افزود: همچنین خسارت‌های وارد شده به راه‌ها، ابنیه و پل‌ها نیز ۱۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

وی با اشاره به خسارت وارد شده به ۱۱ خانوار شهرستان در جریان این حادثه طبیعی گفت: این خسارت‌ها شامل آسیب به لوازم خانگی و منازل خشتی و گلی بر اثر نفوذ و نشست آب بوده است.

اسفندیاری ادامه داد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، هشت منزل مسکونی شهری و سه منزل مسکونی روستایی دچار خسارت شده‌اند.

وی میزان خسارت وارد شده به منازل مسکونی را ۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین ۲۰ میلیارد ریال خسارت نیز به زیرساخت‌های شهرداری شهر راز وارد شده است.