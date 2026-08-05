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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

اسفندیاری: سیل ۵۶۰ میلیارد ریال به راز و جرگلان خسارت وارد کرد

اسفندیاری: سیل ۵۶۰ میلیارد ریال به راز و جرگلان خسارت وارد کرد

بجنورد- فرماندار راز و جرگلان گفت: سیل اخیر ۵۶۰ میلیارد ریال به بخش‌های کشاورزی، راه‌ها، منازل مسکونی و زیرساخت‌های شهری این شهرستان خسارت وارد کرد که بیشترین آسیب مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بازرگان اسفندیاری اظهار کرد: بیشترین خسارت‌های ناشی از سیل اخیر به بخش کشاورزی وارد شده و میزان خسارت این بخش ۳۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرماندار راز و جرگلان افزود: همچنین خسارت‌های وارد شده به راه‌ها، ابنیه و پل‌ها نیز ۱۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

وی با اشاره به خسارت وارد شده به ۱۱ خانوار شهرستان در جریان این حادثه طبیعی گفت: این خسارت‌ها شامل آسیب به لوازم خانگی و منازل خشتی و گلی بر اثر نفوذ و نشست آب بوده است.

اسفندیاری ادامه داد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، هشت منزل مسکونی شهری و سه منزل مسکونی روستایی دچار خسارت شده‌اند.

وی میزان خسارت وارد شده به منازل مسکونی را ۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین ۲۰ میلیارد ریال خسارت نیز به زیرساخت‌های شهرداری شهر راز وارد شده است.

کد مطلب 6909123

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