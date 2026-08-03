گودرزی: سیلاب در خراسان شمالی خسارتی نداشت

علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیلاب در خراسان شمالی تحت کنترل است و از مسیلها خارج نشده است.
وی با اشاره به وضعیت سدهای خراسان شمالی افزود: حجم آب در سدهای شیریندره و بارزو افزایش یافته، اما تاکنون هیچگونه خسارتی ناشی از سیلاب گزارش نشده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: در محور شیروان به فاروج به دلیل آبگرفتگی مقطعی، تردد با احتیاط انجام شد و مشکلی در عبور و مرور ایجاد نشد.
گودرزی با بیان اینکه شرایط جوی از قبل پیشبینی شده بود، تصریح کرد: هشدارهای لازم از سوی دستگاههای مسئول صادر شده و همه دستگاههای امدادی و خدماتی در آمادگی کامل قرار داشتند.
وی تأکید کرد: با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی، شهروندان همچنان هشدارهای هواشناسی و توصیههای مدیریت بحران را جدی بگیرند و از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
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