گودرزی: سیلاب در خراسان شمالی خسارتی نداشت

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیلاب در خراسان شمالی تحت کنترل است و از مسیل‌ها خارج نشده است.

وی با اشاره به وضعیت سدهای خراسان شمالی افزود: حجم آب در سدهای شیرین‌دره و بارزو افزایش یافته، اما تاکنون هیچ‌گونه خسارتی ناشی از سیلاب گزارش نشده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: در محور شیروان به فاروج به دلیل آب‌گرفتگی مقطعی، تردد با احتیاط انجام شد و مشکلی در عبور و مرور ایجاد نشد.

گودرزی با بیان اینکه شرایط جوی از قبل پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: هشدارهای لازم از سوی دستگاه‌های مسئول صادر شده و همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی در آمادگی کامل قرار داشتند.

وی تأکید کرد: با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی، شهروندان همچنان هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.