به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هئیت تنیس روی میز استان زنجان با اشاره به نقش رقابت در پیشرفت ورزشکاران، اظهار کرد: در ورزش، وجود رقیب قدرتمند یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و پیشرفت است. همان‌گونه که در رشته‌هایی مانند کشتی، دوومیدانی و سایر رشته‌های انفرادی، حضور رقیب انگیزه مضاعفی برای ارتقای عملکرد ایجاد می‌کند، در رشته‌های راکتی نیز این رقابت از اهمیت دوچندانی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح فنی ورزشکاران و پرورش قهرمانان بزرگ باشد.

وی با اشاره به تجربیات مدیریتی خود در استان‌های مختلف افزود: هفت سال در استان هرمزگان فعالیت داشتم و از نزدیک شاهد بودم که هر منطقه ظرفیت‌ها، استعدادها و ویژگی‌های خاص خود را دارد. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی شود، می‌توان استعدادهای بالقوه را به قهرمانان بالفعل تبدیل کرد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه موفقیت در ورزش تنها به منابع مالی وابسته نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت حاصل مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی منسجم، کار مستمر، ایجاد اعتماد و تعامل مؤثر با جامعه است. زمانی که مردم و مسئولان نتایج عملکرد یک مجموعه را مشاهده کنند، به‌طور طبیعی برای حمایت، سرمایه‌گذاری و همراهی با آن مجموعه وارد میدان خواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت هئیت تنیس روی میز استان زنجان گفت: اگر هئیتی در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است، باید دلایل آن به‌صورت کارشناسی بررسی و اصلاح شود. البته داشتن ورزشکار ملی‌پوش ارزشمند است، اما این موضوع نباید هدف نهایی باشد؛ بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که ورزشکاران ما در سطح جهان مطرح شوند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.

علی قارداشی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت شهرستان‌ها افزود: توسعه ورزش نباید صرفاً به مرکز استان محدود شود، بلکه باید شهرستان‌ها نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. تجربه نشان داده است که حتی شهرستان‌های کوچک نیز در صورت برخورداری از مدیریت مناسب، برنامه‌ریزی اصولی و حمایت کافی، قادر به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تربیت ورزشکاران شاخص هستند.

وی با اشاره به بازدیدهای خود از برخی شهرستان‌های کشور اظهار داشت: در شهرستان‌هایی مانند لار و خنج با وجود شرایط خاص جغرافیایی، امکانات ورزشی ارزشمندی ایجاد شده است و سالن‌هایی ساخته شده که از نظر ظرفیت و امکانات، حتی با بسیاری از مراکز بزرگ کشور قابل مقایسه هستند. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه ورزش بیش از هر چیز به مدیریت، برنامه‌ریزی و اراده بستگی دارد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان خاطرنشان کرد: زنجان از استعدادهای انسانی فراوانی برخوردار است و مردم این استان از نظر فرهنگی، جسمانی و ورزشی ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارند. اگر استعدادیابی، آموزش، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های بلندمدت با جدیت دنبال شود، این استان می‌تواند در رشته تنیس روی میز و سایر رشته‌های راکتی به جایگاه شایسته‌ای در سطح کشور و حتی جهان دست پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه رشته‌های راکتی نیازمند نگاه بلندمدت است، گفت: ورزش زمانی رشد می‌کند که برای آن اهداف بزرگ تعریف شود. نباید تنها به حضور یک ورزشکار در تیم ملی رضایت داد، بلکه باید مسیر پرورش قهرمانان جهانی را هموار کنیم؛ موضوعی که کاملاً دست‌یافتنی است.

علی قارداشی در ادامه به موفقیت‌های نسل جدید تنیس روی میز ایران اشاره کرد و افزود: امروز ورزشکارانی همچون بنیامین فرجی که موفق شده‌اند در رقابت‌های جهانی نوجوانان و مسابقات جوانان آسیا افتخارآفرینی کنند، نشان داده‌اند که رسیدن به بالاترین سطوح تنیس روی میز جهان امکان‌پذیر است. البته دستیابی به این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی علمی، تلاش مستمر، سرمایه‌گذاری هدفمند و نگاه بلندمدت است.

وی با مرور بخشی از تجربه‌های گذشته در توسعه تنیس روی میز کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۷۸ تیمی از استان قزوین را برای کسب تجربه به کره شمالی اعزام کردیم و پس از آن نیز با برنامه‌ریزی مستمر، توسعه ارتباطات بین‌المللی و اعزام ورزشکاران به کشورهای مختلف آسیایی، روند رشد این رشته با جدیت دنبال شد. نتیجه این برنامه‌ها به جایی رسید که کشورهای دیگر درباره روند پیشرفت تنیس روی میز ایران سؤال می‌کردند و تجربیات ما مورد توجه آنان قرار گرفته بود.