سالار خشایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری دستگاههای نظارتی و انتظامی، یک دستگاه نفتکش حامل سوخت قاچاق در محدوده یاسوج شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی از این نفتکش، ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر نفتگاز قاچاق کشف و ضبط شد.
مدیر منطقه ای شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی بیان کرد: محموله سوخت کشفشده نیز برای نگهداری و طی مراحل قانونی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان تحویل داده شد.
خشایی بر تداوم برخورد قاطع با قاچاق فرآوردههای نفتی تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت با همکاری دستگاههای مسئول به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
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