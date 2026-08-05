سالار خشایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، یک دستگاه نفت‌کش حامل سوخت قاچاق در محدوده یاسوج شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از این نفت‌کش، ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیر منطقه ای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی بیان کرد: محموله سوخت کشف‌شده نیز برای نگهداری و طی مراحل قانونی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل داده شد.

خشایی بر تداوم برخورد قاطع با قاچاق فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت با همکاری دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.