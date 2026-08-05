  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

توقیف نفت‌کش حامل ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یاسوج

توقیف نفت‌کش حامل ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یاسوج

یاسوج- مدیر منطقه ای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد از توقیف یک دستگاه نفت‌کش حامل ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در یاسوج و دستگیری یک متهم در این پرونده خبر داد.

سالار خشایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، یک دستگاه نفت‌کش حامل سوخت قاچاق در محدوده یاسوج شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از این نفت‌کش، ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیر منطقه ای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی بیان کرد: محموله سوخت کشف‌شده نیز برای نگهداری و طی مراحل قانونی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل داده شد.

خشایی بر تداوم برخورد قاطع با قاچاق فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت با همکاری دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6909279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها