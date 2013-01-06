39 هزار لیتر نفت سفید قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله طاهری بعداز ظهر یکشنبه در نشست مبارزه با قاچاق سوخت استان افزود: این میزان نفت سفید کشف شده در بیش از 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی بیان کرد: در همین مدت 29 هزار لیتر نفتگاز قاچاق نیز در استان کشف و ضبط شد.

طاهری یادآور شد: این میزان نفتگاز نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی بیان داشت: این سوختهای کشف شده مجددا در شبکه توزیع سوخت استان قرار گرفتند.

طاهری قاچاق فرآورده های نفتی را یکی از حربه های استکبار جهانی برای ضربه به اقتصاد کشور عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تفاوت قیمت سوخت در کشور و خارج، این مسئله اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست، مبارزه با قاچاق سوخت را وظیفه همه دستگاه های اجرایی دانست و گفت: باید با این پدیده که اقتصاد کشور را در معرض مخاطره قرار می دهد، برخوردی قاطع کرد.

سید حسین صابری بر نظارت بیشتر دستگاه ها بر مصرف سوختهای سهمیه ای تاکید کرد و افزود: به واحدهای غیر فعال هیچ گونه سهمیه ای نباید تخصیص داد و به واحدهای نیمه فعال نیز بر اساس نیاز آنان سوخت تحویل داده شود.

وی بیان داشت: فرمانداری ها و شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز از توزیع غیر مجاز سهمیه و قاچاق سوخت جلوگیری کنند.

صابری افزود: همچنین باید کارتهای سوخت اتوبوس و تاکسی هایی که سهمیه مازاد خود را به فروش می رسانند، محدود و سهمیه اضافی آنان حذف شود.