سیدمحمد پاک‌مهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهربا تأکید بر ضرورت توسعه خدمات دیالیز در سراسر کشور، گفت: بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند که ادامه حیات آنان به انجام منظم و مستمر دیالیز وابسته است. از این رو توسعه زیرساخت‌های درمانی در حوزه دیالیز نه تنها یک ضرورت پزشکی، بلکه یکی از مهم‌ترین مصادیق تحقق عدالت در نظام سلامت محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل ابتلا به نارسایی کلیوی ناگزیر هستند هفته‌ای چندین نوبت دیالیز انجام دهند و کوچک‌ترین اختلال در ارائه این خدمت می‌تواند سلامت و حتی جان آنان را با مخاطره جدی مواجه کند. به همین دلیل باید تلاش کنیم تا در تمامی استان‌های کشور و تا حد امکان در همه شهرستان‌ها بخش‌های مجهز دیالیز ایجاد و توسعه یابد تا بیماران برای دریافت خدمات درمانی مجبور به طی مسافت‌های طولانی و تحمل هزینه‌های مضاعف نباشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط دشوار زندگی بیماران دیالیزی افزود: این بیماران جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند. بسیاری از آنان علاوه بر تحمل رنج بیماری، با مشکلات اقتصادی فراوانی نیز مواجه‌اند. هزینه‌های درمان، رفت‌وآمد، تغذیه، دارو و مراقبت‌های پزشکی فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر، بسیاری از بیماران دیالیزی به دلیل شرایط جسمانی قادر به انجام فعالیت‌های شغلی سنگین نیستند و همین مسئله موجب کاهش درآمد و افزایش مشکلات معیشتی آنان شده است.

پاک‌مهر ادامه داد: وظیفه حاکمیت این است که در راستای اجرای عدالت در نظام سلامت، امکان دسترسی برابر همه بیماران به خدمات استاندارد درمانی را فراهم کند. نباید کیفیت خدمات دیالیز در شهرهای بزرگ با مناطق کمتر برخوردار تفاوت داشته باشد. هر بیمار، صرف‌نظر از محل سکونت خود، باید بتواند از بهترین امکانات درمانی بهره‌مند شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های فناوری در حوزه تجهیزات دیالیز گفت: امروزه دستگاه‌های دیالیز از نظر فناوری، کیفیت عملکرد، دقت، ایمنی و بهره‌گیری از صافی‌های پیشرفته تفاوت‌های قابل توجهی با نسل‌های گذشته دارند. هر اندازه تجهیزات به‌روزتر باشند، کیفیت فرآیند دیالیز افزایش یافته و بیماران نیز رضایت بیشتری از روند درمان خواهند داشت. بنابراین ضروری است برنامه‌ای جامع برای نوسازی دستگاه‌های فرسوده و تأمین تجهیزات مدرن در مراکز دیالیز کشور تدوین و اجرا شود.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین علاوه بر افزایش کیفیت درمان، می‌تواند بسیاری از عوارض ناشی از دیالیز را کاهش دهد و کیفیت زندگی بیماران را بهبود ببخشد. از این رو سرمایه‌گذاری در این حوزه یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی در آینده محسوب می‌شود.

پاک‌مهر یکی از مهم‌ترین مشکلات مراکز دیالیز را تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بیماران دیالیزی بابت انجام دیالیز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و تمامی هزینه‌های درمان باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تأمین شود. این سیاست حمایتی ارزشمند است، اما در عمل مشکلات جدی در نحوه پرداخت مطالبات مراکز درمانی وجود دارد.

وی افزود: متأسفانه به دلیل محدودیت‌های مالی و مشکلات اعتباری، سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه بیمه سلامت، مطالبات مراکز دیالیز را با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌کنند و در بسیاری از موارد این مطالبات بیش از شش ماه معوق می‌ماند. این مسئله فشار مالی سنگینی را بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات وارد کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مراکز دیالیز برای ادامه فعالیت ناچارند تجهیزات مصرفی، صافی‌های دیالیز، داروها و سایر ملزومات را به صورت نقدی خریداری کنند، اما درآمد حاصل از ارائه خدمات ماه‌ها بعد به آنان پرداخت می‌شود. طبیعی است که در شرایط تورمی کشور، ارزش واقعی این مطالبات در زمان دریافت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و همین مسئله خسارت مالی فراوانی به این مراکز وارد می‌سازد.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم کیفیت خدمات دیالیز حفظ شود، نخستین اقدام باید پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها باشد. تأخیر در پرداخت‌ها مستقیماً بر کیفیت خدمات اثر می‌گذارد و حتی ممکن است توان مراکز برای خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز را کاهش دهد.

پاک‌مهر با اشاره به هزینه‌های بالای هر نوبت دیالیز اظهار داشت: امروزه با توجه به استفاده از دستگاه‌های پیشرفته، صافی‌های مدرن، تجهیزات تخصصی و هزینه‌های جانبی، هر جلسه دیالیز ممکن است تا حدود سه میلیون تومان هزینه داشته باشد.این رقم نشان می‌دهد که استمرار حمایت بیمه‌ها از بیماران دیالیزی تا چه اندازه اهمیت دارد و دولت باید منابع لازم را برای پایداری این خدمت حیاتی تأمین کند.

وی همچنین درباره تأمین تجهیزات و صافی‌های دیالیز گفت: بخشی از فناوری‌های نوین و دستگاه‌های پیشرفته از خارج کشور وارد می‌شوند و طبیعتاً قیمت بالایی دارند، اما باید تلاش کنیم ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه دسترسی مراکز درمانی به بهترین تجهیزات نیز فراهم شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رقابتی بودن بازار تجهیزات پزشکی افزود: ما با هرگونه انحصار در حوزه تأمین تجهیزات و ملزومات دیالیز موافق نیستیم. رقابت سالم میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان می‌تواند هم کیفیت محصولات را افزایش دهد و هم قیمت‌ها را منطقی‌تر کند. البته برخی مجموعه‌های داخلی از جمله هلال احمر و تعدادی از شرکت‌های داخلی در زمینه تولید صافی‌های دیالیز فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده‌اند که باید از این ظرفیت‌ها حمایت شود.

وی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی زمانی اثربخش خواهد بود که کیفیت محصولات نیز در سطح استانداردهای بین‌المللی قرار داشته باشد و مراکز درمانی بتوانند با اطمینان کامل از این تجهیزات استفاده کنند. هدف اصلی باید تأمین منافع بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی باشد.

پاک‌مهر در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دولت، مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی اظهار کرد: رفع مشکلات بیماران دیالیزی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است. باید با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه مراکز دیالیز، نوسازی تجهیزات، تأمین منابع مالی پایدار، پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی و حمایت از تولید تجهیزات باکیفیت داخلی، شرایطی فراهم کنیم که هیچ بیمار دیالیزی در هیچ نقطه‌ای از کشور دغدغه دسترسی به خدمات درمانی مناسب نداشته باشد.

وی بیان کرد: سلامت مردم مهم‌ترین سرمایه کشور است و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به‌ویژه بیماران دیالیزی، باید همواره در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت قرار گیرد. امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول بتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کرده و خدمات شایسته‌تری به این عزیزان ارائه دهیم