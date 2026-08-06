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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

۱۵ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در حومه دمشق + فیلم

۱۵ کشته و زخمی بر اثر انفجار بمب در حومه دمشق + فیلم

رسانه‌های سوریه از ۲ کشته و ۱۳ زخمی بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در یک مینی‌بوس مسافربری در منطقه «جرمانا» در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که بر انفجار بمب در یک مینی‌بوس در منطقه جرمانا در حومه دمشق، دو نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از مدیر خدمات اورژانس وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که تیم‌های پزشکی قانونی در حال بررسی بقایای اجساد هستند.

تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع امنیتی خبر داده بود که انفجار در جرمانا، ناشی از یک بمب دست‌ساز جاسازی شده در یک مینی‌بوس مسافربری بوده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

رسانه خبری «روداو» تصاویری از لحظات اولیه انفجار در شهر جرمانا در سوریه منتشر کرد.

کد مطلب 6910006

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