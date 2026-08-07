به گزارش خبرنگار مهر، رمان «مدیر مدرسه» نوشته زنده یاد جلال آل احمد پس از طی مراحل نگارش، به ایستگاه پایانی فیلمنامه رسیده و به زودی وارد مراحل تولید در مرکز سیمافیلم خواهد شد.

تولید این اثر در راستای سیاست جدید سیمافیلم برای ساخت مجموعه های اقتباسی از آثار فاخر ادبیات ایران انجام می شود؛ رویکردی که با هدف بهره گیری از گنجینه ادبیات فارسی و تبدیل آن به آثار نمایشی ماندگار دنبال می شود.

«مدیر مدرسه» یکی از مهمترین آثار ادبیات معاصر ایران است که روایتگر چالش های نظام آموزشی و مسائل اجتماعی از نگاه جلال آل احمد است.

اقتباس تلویزیونی از این رمان می‌تواند گام دیگری در پیوند ادبیات و هنر تصویر باشد.