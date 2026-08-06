خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد میتوانید با شماره ۲۵۰ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ اکبر عبدی
این هفته در صداوسیما یک آئین یادبود برای اکبر عبدی برگزار شد. بازیگری که هنوز هم بسیاری او را از قاب مجموعههای کودک تلویزیون به یاد می آورند و البته بعدها به یکی از ماندگارترین چهرههای سینمای ایران بدل شد.
دهه ۶۰ و ۷۰ را میتوان دوران طلایی تولید آثار نمایشی کودک در تلویزیون دانست. مجموعههایی مانند «باز مدرسه ام دیر شد» یا تولیداتی همچون «محله بهداشت» صرفاً برای سرگرم کردن کودکان ساخته نمیشدند؛ این آثار، مدرسهای برای تجربهاندوزی بازیگران جوان نیز بودند. اکبر عبدی یکی از مهمترین استعدادهایی بود که در همین بستر دیده شد؛ بازیگری که توانایی او در خلق شخصیت، بازی بدنی و کمدی، خیلی زود فراتر از قاب برنامههای کودک رفت و راهش را به سینما باز کرد. هرچند در فضای برنامه های کودک او تنها نبود و بسیاری از بازیگران شاخص سینما و تلویزیون از آتیلا پسیانی تا رضا ژیان، فردوس کاویانی و دیگران از همین مجموعه ها به دنیای تصویر قدم گذاشتند.
اما اگر به تولیدات کودک در ۲ دهه اخیر نگاه کنیم، این چرخه تقریباً از میان رفته است. سهم سریالهای داستانی کودک به شکل محسوسی کاهش یافته و جای آنها را برنامههای ترکیبی، مسابقهها و تولیدات استودیویی گرفتهاند؛ قالبهایی که بهطور طبیعی فرصت چندانی برای معرفی بازیگران تازه و پرورش استعدادهای نمایشی ایجاد نمیکنند.
در این میان، معدود چهرههایی مانند عمو پورنگ توانستهاند به برندهای موفق حوزه کودک تبدیل شوند؛ موفقیتی که بیش از آنکه به کشف نسل تازهای از بازیگران منجر شود، در تثبیت یک مجری محبوب خلاصه شده است. در واقع، تلویزیون توانسته شخصیتهای ماندگار کودک خلق کند، اما کمتر موفق شده بازیگرانی را به بدنه حرفهای سینما و تلویزیون معرفی کند؛ همان مسیری که روزگاری اکبر عبدی یا برخی دیگر از بازیگران از آن عبور کردند.
شاید مهمترین خلأ امروز تلویزیون، نه نبود یک برنامه پرمخاطب کودک، بلکه از دست رفتن همان چرخهای باشد که روزی از دل آن، هنرمندانی چون اکبر عبدی، حمید جبلی، آتیلا پسیانی و … دیده شدند.
شخصیت کنجکاوی برانگیز هفته؛ مسعود شصت چی
مهران مدیری این بار قرار است سریال «مرد سه هزار چهره» را به فضاهای مختلفی از جمله مذاکرات ایران و آمریکا ببرد تصمیمی که میتواند هم نقطه قوت فصل تازه باشد و هم مهمترین چالش آن.
«مرد هزار چهره» در فصل یک جزو پربیننده ترین و موفق ترین کمدی های تلویزیونی بود. حالا مدیری قرار است پس از چند دهه سوژه هایش را به میان یکی از حساسترین اتفاقات این روزهای جامعه، یعنی مذاکرات، ببرد و طبیعی است که کنجکاوی مخاطب چند برابر شود. مردمی که این روزها اخبار مذاکره را لحظهبهلحظه دنبال میکنند، احتمالا دوست دارند ببینند مدیری چگونه از این فضای ملتهب برای خلق کمدی استفاده میکند؛ آیا قرار است مذاکرات دستمایه شوخی شود یا صرفاً یک موقعیت داستانی برای گرفتار شدن همیشگی شصتچی باشد؟
اگر شوخیها صرفاً مصرف روزانه داشته باشند، تاریخ مصرف سریال هم با پایان همان خبرها تمام میشود و باید دید مدیری این بار چگونه روی موقعیت سیاسی این روزها طنز خود را بنا کرده است.
واقعیت این است که بازگشت مهران مدیری با احیای یکی از محبوبترین شخصیتهای طنز تلویزیون، انتظارات را بالا برده است. خود او نیز این پروژه را بازگشت به دوران اوج توصیف کرده و همین مسئله سطح توقع مخاطبان را افزایش داده است.
با این حال مخاطب امروز دیگر صرفاً با تکیهکلامهای طنازانه نمیخندد. فضای رسانهای تغییر کرده و شبکههای اجتماعی و بلاگرها گاهی از یک سریال نمایشی شوخی های تند و تیزتری خلق می کنند و در این فضا باید موقعیتهایی خلق شود که هم هوشمندانه باشند، هم جسورانه تا به چالش فضای کلیشهای و بدون خلاقیت سریال اخیر او «شش ماهه» هم دچار نشود.
بازیگر هفته؛ کوچ از شبکه خانگی به سیما
این هفته سیمافیلم در خبری اعلام کرد که مجید یوسفی بازیگر آثاری چون «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟»، «تمارض»، «هجوم» و … بازیگر نقش اصلی سریال «پرنده کوکی» تلویزیون شده است.
مجموعه «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم، به تهیهکنندگی سیدرامین موسویملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی این روزها در حال تولید است.
مجید یوسفی را بیشتر با نقش هایش در آثار سروش صحت شناخته ایم از سریال «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟» که در شبکه نمایش خانگی ایفا کرد تا فیلم صحت با نام «صبحانه با زرافه ها» و حالا این بازیگر در جدیدترین تجربه خود قرار است نقش اول یک سریال تلویزیونی را بر عهده بگیرد.
حالا گویا معادله پلتفرم و تلویزیون می تواند گاهی تغییر کند و بازیگران از این مدیوم به تلویزیون بروند.
یوسفی در این سریال نقش «عماد»، جوانی را بازی میکند که درگیر ماجراهایی پیچیده و غیرمنتظره میشود؛ اتفاقاتی که مسیر زندگی او را دستخوش تغییر میکند.
بازگشت برندها؛ آژانس دوستی هم جدی شد
فصل دوم سریال خاطرهانگیز «آژانس دوستی» بهزودی وارد مرحله تولید میشود. فیلمنامه این مجموعه به پایان رسیده و هماکنون مراحل انتخاب عوامل در حال انجام است.
باید دید تلویزیون برای تغییر بازیگران چه ایده ای دارد و سراغ چه هنرمندانی خواهد رفت.
تلویزیون اخیرا سریال «کاراگاه علوی» را با حفظ همان شاکله اصلی و تغییر شخصیت کاراگاه تولید کرده است اما ماجرا درباره این سریال کمی متفاوت تر است.
این سریال هم یکی از برندهای موفق تلویزیون به شمار میرود و مخاطبان زیادی هم داشت که باید دید احیای آن چگونه خواهد بود.
داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت میشد؛ جایی که هر قسمت با ورود یک یا دو مسافر، قصهای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار میداد.
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