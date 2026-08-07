به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید بر بصیرت، ولایتمداری و تجدید میثاق با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران، گردهمایی بزرگ فرهنگیان انقلابی شهرستان خرمآباد برگزار خواهد شد.
در دعوتنامه این مراسم آمده است: در روزهایی که بصیرت و ولایتمداری، راهگشای مسیر حق است، بار دیگر گرد هم میآییم تا با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب، امام المسلمین حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، تجدید بیعت کنیم.
حضور پرشور فرهنگیان در این گردهمایی، جلوهای از همدلی، غیرت دینی، بصیرت و پایبندی جامعه فرهنگیان به ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، سخنران این مراسم خواهد بود.
زمان و مکان برگزاری
این گردهمایی روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در خرمآباد، میدان امام حسین (ع) معروف به میدان شقایق برگزار میشود.
این مراسم با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان لرستان، سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و کانون مرکزی بسیج فرهنگیان ادارهکل آموزش و پرورش استان لرستان برگزار خواهد شد.
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