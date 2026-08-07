https://mehrnews.com/x3cLfH ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۴ کد مطلب 6910650 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۴ حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹ ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و پنجاه و نهمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 24 MB کد مطلب 6910650 کپی شد مطالب مرتبط شایعهسازی و تفرقهافکنی؛ تکمیلکننده پازل دشمن است حماسه حضور ایرانشهری ها به شب ۱۵۸ رسید تربیت نیروی بومی راهبرد اصلی رفع کمبود پزشک در سیستان و بلوچستان است شهر نخل و آفتاب در سوگ پیامبر(ص) و امام حسن(ع) تجمع شبانه مردم گالیکش به شب ۱۶۰ رسید تداوم حضور شبانه مردم در گرگان برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما