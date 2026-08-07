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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۴

حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹

حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و پنجاه و نهمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6910650

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