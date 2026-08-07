https://mehrnews.com/x3cLfd ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6910627 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6910627 کپی شد مطالب مرتبط شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی الوند در صد و شصتمین شب حضور و یک روایت ادامهدار از مردم آوج در یکصد و شصتمین شب؛ اجتماع مردم پر و شور و حماسه آفرین ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب همچنان در خیابان ایستاده اند صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری تجمع شبانه مردم گالیکش به شب ۱۶۰ رسید تداوم حضور شبانه مردم در گرگان برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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