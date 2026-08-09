یائسگی زودرس با فشارخون بالا مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دریافتند که تقریباً ۲۳ درصد از زنانی که یائسگی زودرس دارند، فشار خون بالا دارند، در مقایسه با کمتر از ۱۷ درصد از زنانی که یائسگی طبیعی دارند.
محققان اخیراً گزارش دادند که به طور کلی، یائسگی زودرس در مقایسه با زنانی که پس از ۴۵ سالگی به یائسگی رسیدهاند، ۱۲ درصد خطر فشار خون بالا را افزایش میدهد.
بر اساس این نتایج، محققان توصیه کردند که پزشکان سن یائسگی زن را به عنوان یک عامل خطر قلبی مجزا در نظر بگیرند، به خصوص اگر یک زن زودتر از ۴۰ سالگی به یائسگی رسیده باشد.
تیم تحقیق به رهبری دکتر «ویسنته آرارته»، رئیس بخش قلب و عروق بالینی در بیمارستان دانشگاه دکتر بالمیش آلیکانته در اسپانیا، نوشت: «مطالعه ما ارتباط معناداری بین یائسگی زودرس (قبل از ۴۰ سالگی) و افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا را تأیید میکند و این خطر بین ۲۵ تا ۳۵ سالگی به اوج خود میرسد.»
این تیم نتیجه گرفت: «این ارتباط حتی پس از تعدیل سایر عوامل خطر قلبی عروقی شناخته شده نیز ادامه دارد و اهمیت در نظر گرفتن سن یائسگی به عنوان یک عامل خطر قلبی عروقی را هنگام ارزیابی سلامت زنان برجسته میکند.»
برای این مطالعه، محققان دادههای تقریباً ۱۰۸۰۰۰ زن شرکت کننده در بیوبانک بریتانیا، یک پروژه تحقیقاتی سلامت در مقیاس بزرگ در بریتانیا، را تجزیه و تحلیل کردند. این زنان بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ثبت نام کرده و تا پایان سال ۲۰۲۳ پیگیری شدند.
در طول دوره پیگیری، حدود ۱۷ درصد از کل زنان مبتلا به فشار خون بالا تشخیص داده شدند و خطر ابتلا به این بیماری با کاهش سن یائسگی آنها به طور پیوسته افزایش یافت.
محققان گفتند این واقعیت که اوج خطر بین یائسگی در ۲۵ تا ۳۵ سالگی است، نشان میدهد که خطر سلامت قلب ناشی از یائسگی زودرس ممکن است در گروهی حتی جوانتر از زنان نسبت به آنچه قبلاً تصور میشد، متمرکز باشد.
با این حال، نتایج نشان داد زنانی که به دلیل برداشتن تخمدانهایشان از طریق جراحی، دچار یائسگی زودرس شدند، پس از در نظر گرفتن سایر عوامل خطر، افزایش مشابهی در خطر ابتلا به فشار خون بالا نداشتند.
به گفته محققان: «نتایج این مطالعه، پیامدهای نامطلوب بالقوه بلندمدت سلامت مرتبط با یائسگی زودرس، و به ویژه، نیاز به غربالگری منظم عوامل خطر قلبی عروقی مانند فشارخون بالا را برجسته میکند.»
آرارته گفت: «استفاده از هورمون درمانی به طور معمول در زنانی که یائسگی زودرس دارند، حداقل تا سن طبیعی یائسگی توصیه میشود، مگر اینکه موارد منع مصرفی وجود داشته باشد.»
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