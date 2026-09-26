قیمت طلا و سکه امروز ۴ مهر؛ طلا به مرز ۲۴ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، شاهد ثبت نرخ‌های جدید برای انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۲۸۵ دلار قیمت‌گذاری شده است.

در بازار داخلی، مظنه تهران به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار که یکی از شاخص‌های اصلی قیمت‌گذاری طلا در بازار داخلی به شمار می‌رود، ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز ۳۱ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان اعلام شده است.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در صدر نرخ‌های اعلام‌شده قرار گرفت. سکه طرح قدیم نیز ۲۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

بر اساس این گزارش، نیم‌سکه ۱۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند. همچنین قیمت سکه یک گرمی در بازار به ۳۳ میلیون تومان رسید.

لازم به ذکر است قیمت طلا و سکه در بازار داخلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ اونس جهانی طلا و قیمت دلار قرار دارد و نرخ‌های اعلام‌شده ممکن است در طول روز تغییر کند.