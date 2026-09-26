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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

قطر مانع صعود تیم ملی هندبال به مرحله نیمه نهایی شد

قطر مانع صعود تیم ملی هندبال به مرحله نیمه نهایی شد

تیم ملی هندبال مردان ایران در دیدار مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی برابر قطر مدافع عنوان قهرمانی این دیدارها با وجود ارائه یک بازی زیبا مغلوب و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان که با یک ترکیب جوان به مربیگری نناد کلاییچ راهی بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن شده است، به عنوان تیم چهارم راهی مرحله یک چهارم نهایی این دیدارها شد تا امروز در یک دیدار سرنوشت ساز برابر تیم قطر مدافع عنوان قهرمانی این بازیها قرار بگیرد.

تیم ملی هندبال مردان کشورمان نیمه اول این دیدار حساس را برابر تیم چند ملیتی قطر با نتیجه ۱۳ بر۱۴ به سود خود به پایان بردند. در دقایق آخر این نیمه بهنام نیا به دلیل خطا دیسکالیفه شد تا این بازیکن را در ابتدای نیمه دوم بازیها در اختیار نداشته باشیم.

در نیمه دوم که نیمه مربیان می باشد، تیم هندبال ما برابر تیم قطر به مربیگری ووسلین سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان با سیو های خوب محمدرضا سیاوشی دروازه بان با سابقه خود و گل های مستمر بازیکنانی چون اورعی، حیدریان، رهنما، امید عنایتی جو با تساوی پیش می رفت تا در نیمه بازی این روند به سود قطری ها شد و این روند تا پایان بازی ادامه یافت.

در نهایت تیم ملی هندبال مردان کشورمان در این بازی سخت و حساس برابر تیم چند ملیتی قطر با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ مغلوب شد.

به این ترتیب تیم ملی هندبال مردان کشورمان موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ نشد.

کد مطلب 6958958

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