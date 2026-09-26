نوشاد عالمیان: به فینال فکر می کنم؛ داور کمک حال حریف ژاپنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان بعد از مرحله یک چهارم رقابت های تنیس روی میز انفرادی بازی های آسیایی که با پیروزی برابر هاریموتو ژاپنی همراه بود، گفت: امروز از صبح بازی های خوبی انجام دادم، ابتدا در مرحله یک هشتم وونگ چون تینگ از هنگ کنگ که در رده 38 دنیا قرار دارد را شکست دادم. در مرحله یک چهارم هم هاریموتو را شکست دادم که رنکینگ سوم جهان است و تا قبل از رویارویی با من بدون باخت بوده است.

وی تاکیدکرد: او در جریان این دوره بازی ها دو برد هم برابر چینی ها داشته و بعد از 60 سال مدال تیمی این بازی ها را هم گرفت. در کل در آماده ترین شکل ممکن قرار دارد.

عالمیان تصریح کرد: خدا رو شکر اما در یک بازی زیبا او را شکست دادم در حالیکه داور هم کمک حالش بود. دیدم که او و داور با هم صحبت می کردند. اگر این اتفاق نمی افتاد من باید 4 بر یک بازی را می بردم.

وی ضمن تقدیر از رئیس فدارسیون تنیس روی میز و خلیلی نیا عضو هیئت رئیسه بابت حمایت های معنوی و مادی شان، تاکید کرد که به فینال بازی های اسیایی فکر می کند. عالمیان در این زمینه گفت: با حریفم در مرحله نیمه نهایی قبلا بازی کرده ام و نتیجه را واگذار کردم با این حال به پیروزی برابر او و فینال فکر می کنم.