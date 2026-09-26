نوری: پیگیری حواشی نشست فرماندار مانه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر شنبه در دیدار جمعی از مطالبهگران عفاف و حجاب در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: پیگیری مسائل فرهنگی جامعه و هنجارهای فرهنگی از سوی مردم و فعالان اجتماعی، نوعی کنشگری مؤثر برای اصلاح بسیاری از مسائل و دغدغههای جامعه است و از این دغدغهمندی قدردانی میکنیم.
وی افزود: برای دغدغههای فرهنگی ارج و قرب قائلم و همواره یکی از مهمترین دغدغههای من، مسائل فرهنگی بوده است؛ چراکه فرهنگ تنها به یک موضوع محدود نمیشود و مجموعهای از مسائل اجتماعی، ورزشی، مناسبتها، آداب و سنن ایرانی را دربرمیگیرد که باید از آنها صیانت شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران گفت: در تاریخ کهن ایران و حتی در میان اقوام ایرانی، نمونههای فراوانی از توجه به پوشش و هنجارهای فرهنگی وجود داشته و این پیشینه فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.
نوری با تأکید بر پیوند مردم با ایران اسلامی، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: همه ما جانمان با ایران اسلامی، انقلاب و نظام گره خورده است و نعمت ولایت فقیه جایگاه مهمی در حفظ مسیر انقلاب و نظام اسلامی دارد.
وی ادامه داد: حکمرانی دارای چارچوبهایی است و حضرت امام خمینی (ره) از نخستین شخصیتهایی بودند که موضوع احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند و این موضوع از نقاط تمایز نگاه ایشان به حکمرانی بود.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه صیانت از نظام و انقلاب یک اصل است، گفت: در موضوعاتی که ساحت انقلاب را تهدید میکند باید مسئولانه و در چارچوب قانون اقدام و از ارزشهای نظام صیانت کنیم.
نوری افزود: اگر برداشت واحدی از شرایط کشور داشته باشیم، میتوانیم بسیاری از موضوعات و مسائل را حل کنیم؛ امروز کشور در شرایط یک جنگ ترکیبی قرار دارد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و نظامی دارد و در کنار این موارد، با جنگ روایتها نیز مواجه هستیم.
وی با اشاره به نقش رسانه و روایتسازی در شرایط کنونی اظهار داشت: در چنین شرایطی باید نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی هوشیار باشیم و با همدلی، گفتوگو و درک مشترک از شرایط کشور، برای حل مسائل و کاهش دغدغههای جامعه تلاش کنیم.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به سخنان رئیسجمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع مطرحشده از سوی رئیسجمهور در این مجمع را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت تبیین واقعیتها و روایت صحیح از ظرفیتها و شرایط کشور در عرصه بینالمللی تأکید کرد.
نوری در ادامه با اشاره به حواشی ایجادشده در سه موضوع اخیر اظهار کرد: حواشی مربوط به انتشار عکس ناهنجار از نشست فرماندار مانه، حواشی جشن آغاز مدارس در بجنورد که به برکناری متولی این مهم منجر شد، و سفر دبیر شورای اطلاعرسانی، مواردی هستند که قول مساعد پیگیری و اقدام متناسب پس از بررسی جوانب مختلف را میدهم.
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