فرمانده انتظامی قم: حضور مردم در میدان قوت قلب نیروهای مسلح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم قم در سرای همدلی جامعه مهندسین استان قم واقع در میدان ارتش با اشاره به تداوم حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماعات اظهار کرد: استمرار این حضور از ماههای گذشته، بیانگر پایداری مردم در شرایط دشوار و همراهی آنان با کشور و نظام اسلامی است.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به فشارهای اقتصادی و حوادث و حملات اخیر افزود: مردم ایران با وجود فشارهای مختلف همچنان در صحنه حضور دارند و این حضور نشان میدهد فشارهای واردشده نتوانسته اراده آنان را برای ایستادگی تضعیف کند.
وی، تحریم و فشار اقتصادی را موضوعی دانست که مردم ایران طی دهههای گذشته با آن مواجه بودهاند و گفت: تشدید فشارهای اقتصادی نمیتواند موجب عقبنشینی مردم شود و در چنین شرایطی ضرورت حفظ انسجام داخلی و تقویت اراده عمومی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سردار میرحیدری با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم تصریح کرد: باید مراقبت شود مشکلات ناشی از شرایط موجود، زندگی روزمره مردم را با دشواری بیشتری مواجه نکند و در این زمینه همه بخشهای اقتصادی و اجرایی مسئولیت دارند.
وی با انتقاد از رفتار سودجویانه برخی افراد در شرایط اقتصادی موجود گفت: زمانی که مردم برای حفظ انسجام و ایستادگی در برابر دشمن در میدان حضور دارند، نباید عدهای از این وضعیت برای احتکار، دلالی یا افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها استفاده کنند.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: فعالان اقتصادی، تجار و بازاریان در کنار مسئولان باید شرایط زندگی مردم را مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند رفتارهای سودجویانه فشار بیشتری بر خانوادهها وارد کند.
وی افزود: افرادی که در جایگاههای مدیریتی قرار دارند باید با رویکرد خدمتگزارانه در کنار مردم باشند و برای کاهش مشکلات و فراهم شدن آرامش و آسایش بیشتر آنان تلاش کنند.
سردار میرحیدری خاطرنشان کرد: استمرار همدلی و همراهی مردم در برابر دشمن نیازمند آن است که در حوزه مسائل اقتصادی نیز مراقبت لازم صورت گیرد و زندگی روزمره مردم تحت تأثیر سوءاستفاده برخی افراد قرار نگیرد.
وی حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه قم را مورد توجه قرار داد و گفت: در میان حاضران، افراد سالخورده نیز دیده میشوند که با وجود دشواریهای جسمی خود را به میدان میرسانند تا همراهی و حضورشان را نشان دهند.
حضور مردم قوت قلب مدافعان کشور است
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دیدار با یکی از حاضران سالخورده این اجتماع بیان کرد: در این برنامه با مردی سالخورده مواجه شدم که با وجود استفاده از عصا و دشواری در راه رفتن، خود را به میدان رسانده بود و تأکید داشت که میخواهد هر شب در این برنامه حضور داشته باشد.
وی حضور مستمر مردم را موجب تقویت روحیه مسئولان و نیروهای مدافع کشور دانست و افزود: این حضور برای رزمندگان و نیروهایی که در عرصه دفاع و امنیت فعالیت میکنند، قوت قلب است و نشان میدهد مردم در شرایط دشوار کنار کشور ایستادهاند.
میرحیدری همچنین از عوامل اجرایی، مجریان، نیروهای بسیج و سپاه و افرادی که در تأمین امنیت و برگزاری این اجتماعات مشارکت دارند قدردانی کرد.
وی با اشاره به دیدار با خانواده سردار شهید اسماعیل دهقان گفت: صبر و استقامت اعضای این خانواده در شرایط سخت، جلوهای از پایداری خانوادههای ایرانی است و آنان با وجود از دست دادن شماری از اعضای خانواده خود در جریان حوادث اخیر، بر ادامه مسیر شهدا و دفاع از کشور تأکید دارند.
فرمانده انتظامی استان قم همچنین با اشاره به شهید اسدی اظهار کرد: این شهید در جریان حوادث دی ماه با وجود اصابت جراحات متعدد در صحنه حضور داشت و تلاش میکرد دیگران را نسبت به شرایط کشور و ضرورت حفظ امنیت آگاه کند.
وی حضور خانوادههای شهدا و همراهی آنان با جریان دفاع از کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این خانوادهها در شرایط دشوار نیز بر ادامه مسیر شهدا و دفاع از کشور تأکید دارند و فرهنگ ایستادگی را در جامعه زنده نگه میدارند.
میرحیدری با اشاره به حضور ۲۱۰ شب مردم قم در این اجتماعات خاطرنشان کرد: استمرار این حضور بیانگر مشارکت اجتماعی و همراهی مردم با برنامههای این اجتماعات است.
وی حضور نوجوانان و دانشآموزان در این برنامهها را نیز قابل توجه دانست و گفت: حضور نسل جوان و خانوادهها در اجتماعات شبانه ادامه دارد و برنامههای فرهنگی و سرودهای دانشآموزی نیز بخشی از فضای این مراسم را شکل میدهد.
فرمانده انتظامی استان قم از خانوادههایی که به صورت مستمر در این اجتماعات حضور پیدا میکنند قدردانی کرد و افزود: حضور مداوم خانوادهها و جوانان برای برگزارکنندگان و مسئولان این برنامهها اهمیت دارد.
وی در پایان با اشاره به نقش نیروهای بسیج و سپاه در تأمین امنیت اجتماعات برای مردم و عوامل برگزاری برنامهها آرزوی موفقیت کرد و گفت: حضور مردمی و همدلی عمومی باید در مسیر خدمت بیشتر به مردم و حفظ آرامش جامعه استمرار داشته باشد.
قم- فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه گفت: حضور مردم در میدان، قوت قلب رزمندگان و نیروهای مدافع کشور در شرایط دشوار است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم قم در سرای همدلی جامعه مهندسین استان قم واقع در میدان ارتش با اشاره به تداوم حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماعات اظهار کرد: استمرار این حضور از ماههای گذشته، بیانگر پایداری مردم در شرایط دشوار و همراهی آنان با کشور و نظام اسلامی است.
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