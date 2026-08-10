به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری بیستودومین یادواره مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی اظهار کرد: توجه جدی به برنامههای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینهساز کاهش فشارها بر حوزههای سیاسی و امنیتی باشد.
وی افزود: برگزاری برنامههای فرهنگی با محوریت شخصیتهای اثرگذار و فرهیخته استان، علاوه بر پاسداشت مفاخر، در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی مردم کردستان نقش مؤثری دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به برگزاری ۲۱ دوره از این یادواره، بر ضرورت ارتقای سطح کیفی مراسم امسال تأکید کرد و گفت: با توجه به تجربه دورههای گذشته، باید بیستودومین یادواره در شأن جایگاه مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی و آثار ارزشمند و فاخر ایشان برگزار شود.
ورمقانی ادامه داد: معرفی و پاسداشت شخصیتهای فرهنگی و دینی استان میتواند زمینه آشنایی نسل جوان با میراث فرهنگی و معنوی کردستان را فراهم کند و به تداوم این سرمایههای ارزشمند کمک کند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در بیستودومین یادواره مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی، آیین بزرگداشت مرحوم سید علاءالدین یاسینی، مولودیخوان و دفنواز نامدار سنندجی نیز برگزار خواهد شد.
این بخش از برنامه با هدف تجلیل از جایگاه فرهنگی و هنری مرحوم یاسینی و پاسداشت نقش وی در حفظ و ترویج هنرهای آیینی و موسیقی عرفانی کردستان برگزار میشود.
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