مجوز دو رشته جدید در دانشگاه خوارزمی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه خوارزمی، کیانوش زهراکار با اشاره به برنامه‌های دانشگاه خوارزمی برای توسعه و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این رشته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. کارشناسی ارشد فناوری مالی (فین‌تک)

دانشگاه خوارزمی به‌عنوان نخستین دانشگاه، اقدام به راه‌اندازی این رشته کرده و تدوین سرفصل‌های آموزشی آن نیز توسط دانشگاه خوارزمی انجام شده است.

۲. کارشناسی ارشد حسابداری قضایی

زهراکار افزود: راه‌اندازی این دو رشته، با توجه به تحولات جدید در حوزه‌های مالی و فناوری و همچنین نیازهای تخصصی بازار کار و نظام حقوقی کشور، می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی همچنین از تمدید مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته خبر داد و گفت: مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و کارشناسی ارشد مهندسی معماری نیز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تمدید شده است.

وی تأکید کرد: سیاست دانشگاه خوارزمی در توسعه رشته‌های تحصیلی، صرفاً افزایش کمی رشته‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های علمی دانشگاه، نیازهای کشور، تحولات بازار کار و اقتضائات آمایش آموزش عالی، رشته‌هایی را توسعه دهیم که از پشتوانه علمی مناسب و چشم‌انداز روشن برخوردار باشند.

زهراکار در ادامه اظهار داشت: راه‌اندازی رشته‌های نوین در کنار احیای رشته‌های دارای پیشینه و ظرفیت علمی، بخشی از برنامه دانشگاه خوارزمی برای به‌روزرسانی سبد آموزشی و تقویت جایگاه این دانشگاه در آموزش عالی کشور است.

زهراکار در پایان خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، توسعه هدفمند رشته‌ها، ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و حرکت به سمت رشته‌های میان‌رشته‌ای و مورد نیاز کشور را با جدیت دنبال می‌کند.