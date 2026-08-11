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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۴

مجوز دو رشته جدید در دانشگاه خوارزمی صادر شد

مجوز دو رشته جدید در دانشگاه خوارزمی صادر شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی از راه‌اندازی دو رشته جدید و تمدید مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته تحصیلی دیگر برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه خوارزمی، کیانوش زهراکار با اشاره به برنامه‌های دانشگاه خوارزمی برای توسعه و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این رشته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. کارشناسی ارشد فناوری مالی (فین‌تک)

دانشگاه خوارزمی به‌عنوان نخستین دانشگاه، اقدام به راه‌اندازی این رشته کرده و تدوین سرفصل‌های آموزشی آن نیز توسط دانشگاه خوارزمی انجام شده است.

۲. کارشناسی ارشد حسابداری قضایی

زهراکار افزود: راه‌اندازی این دو رشته، با توجه به تحولات جدید در حوزه‌های مالی و فناوری و همچنین نیازهای تخصصی بازار کار و نظام حقوقی کشور، می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی همچنین از تمدید مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته خبر داد و گفت: مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و کارشناسی ارشد مهندسی معماری نیز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تمدید شده است.

وی تأکید کرد: سیاست دانشگاه خوارزمی در توسعه رشته‌های تحصیلی، صرفاً افزایش کمی رشته‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های علمی دانشگاه، نیازهای کشور، تحولات بازار کار و اقتضائات آمایش آموزش عالی، رشته‌هایی را توسعه دهیم که از پشتوانه علمی مناسب و چشم‌انداز روشن برخوردار باشند.

زهراکار در ادامه اظهار داشت: راه‌اندازی رشته‌های نوین در کنار احیای رشته‌های دارای پیشینه و ظرفیت علمی، بخشی از برنامه دانشگاه خوارزمی برای به‌روزرسانی سبد آموزشی و تقویت جایگاه این دانشگاه در آموزش عالی کشور است.

زهراکار در پایان خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، توسعه هدفمند رشته‌ها، ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و حرکت به سمت رشته‌های میان‌رشته‌ای و مورد نیاز کشور را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6913768
زهرا سیفی

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