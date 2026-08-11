مجوز دو رشته جدید در دانشگاه خوارزمی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه خوارزمی، کیانوش زهراکار با اشاره به برنامههای دانشگاه خوارزمی برای توسعه و بهروزرسانی رشتههای تحصیلی اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی راهاندازی شده است.
وی افزود: این رشتهها شامل موارد زیر است:
۱. کارشناسی ارشد فناوری مالی (فینتک)
دانشگاه خوارزمی بهعنوان نخستین دانشگاه، اقدام به راهاندازی این رشته کرده و تدوین سرفصلهای آموزشی آن نیز توسط دانشگاه خوارزمی انجام شده است.
۲. کارشناسی ارشد حسابداری قضایی
زهراکار افزود: راهاندازی این دو رشته، با توجه به تحولات جدید در حوزههای مالی و فناوری و همچنین نیازهای تخصصی بازار کار و نظام حقوقی کشور، میتواند ظرفیت جدیدی برای تربیت نیروی انسانی متخصص ایجاد کند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی همچنین از تمدید مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته خبر داد و گفت: مجوز پذیرش دانشجو در رشتههای کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و کارشناسی ارشد مهندسی معماری نیز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تمدید شده است.
وی تأکید کرد: سیاست دانشگاه خوارزمی در توسعه رشتههای تحصیلی، صرفاً افزایش کمی رشتهها نیست، بلکه تلاش میکنیم با توجه به ظرفیتهای علمی دانشگاه، نیازهای کشور، تحولات بازار کار و اقتضائات آمایش آموزش عالی، رشتههایی را توسعه دهیم که از پشتوانه علمی مناسب و چشمانداز روشن برخوردار باشند.
زهراکار در ادامه اظهار داشت: راهاندازی رشتههای نوین در کنار احیای رشتههای دارای پیشینه و ظرفیت علمی، بخشی از برنامه دانشگاه خوارزمی برای بهروزرسانی سبد آموزشی و تقویت جایگاه این دانشگاه در آموزش عالی کشور است.
زهراکار در پایان خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، توسعه هدفمند رشتهها، ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و حرکت به سمت رشتههای میانرشتهای و مورد نیاز کشور را با جدیت دنبال میکند.
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