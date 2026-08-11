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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

جزئیاتی از واژگونی اتوبوس در حوالی درمیان با ۴ کشته و ۴۳ مصدوم+ عکس

جزئیاتی از واژگونی اتوبوس در حوالی درمیان با ۴ کشته و ۴۳ مصدوم+ عکس

بیرجند - سرپرست جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده روستایی منند شهرستان درمیان، ۴ نفر جان باختند و ۴۳ مسافر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدپور اظهار کرد: ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور روستایی منند از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر واصل شد.

واژگونی اتوبوس در محور روستایی منند ۴ کشته و ۴۳ مصدوم داشت+عکس

وی با اشاره به اینکه عملیات امدادرسانی به ۴۹ حادثه‌دیده این سانحه در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این حادثه متأسفانه ۴ نفر از سرنشینان در دم جان باختند و ۴۳ مصدوم دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی توسط نیروهای امدادی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.

واژگونی اتوبوس در محور روستایی منند ۴ کشته و ۴۳ مصدوم داشت+عکس

سرپرست جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی ادامه داد: دو نفر از رانندگان اتوبوس نیز دچار آسیب‌دیدگی جزئی شده بودند که به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

واژگونی اتوبوس در محور روستایی منند ۴ کشته و ۴۳ مصدوم داشت+عکس

محمدپور درباره جزئیات عملیات امداد و نجات تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی شامل ۴ دستگاه آمبولانس و ۴ خودروی نجات از شهرستان درمیان به همراه یک خودروی عملیاتی پشتیبان از ستاد استان به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای رهاسازی و امدادرسانی به مصدومان انجام گرفت.

این اتوبوس حامل زائران امام رضا(ع) بود و استاندار خراسان جنوبی از مجروحان عیادت و در جریان روند درمان قرار گرفت.

کد مطلب 6914260

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