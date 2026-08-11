به گزارش خبرنگار مهر، در پی طرح مطالبات اهالی روستای اولاد دربند کبود تنگ سیاب کوهنانی در جریان ملاقات عمومی فرمانداری، مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، بعداز ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور میدانی در این روستا، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفت.

این بازدید با هدف پیگیری مستقیم درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اهالی و بررسی وضعیت زیرساخت‌های روستا انجام شد و فرماندار کوهدشت ضمن گفت‌وگو با مردم و معتمدان، روند اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد.

اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال برای آبادانی دربند کبود

فرماندار کوهدشت در جریان این دیدار، خبر خوشی برای اهالی روستای دربند کبود اعلام کرد و گفت: ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی این روستا در نظر گرفته شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از این میزان اعتبار، ۶۰ میلیارد ریال برای اجرای عملیات روکش آسفالت مسیر دسترسی به روستا و ۱۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح و بهسازی شبکه آبرسانی اختصاص خواهد یافت.

اجرای این پروژه‌ها در راستای پاسخ به مطالبات مردم و با پیگیری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام می‌شود و انتظار می‌رود با ورود طرح‌ها به مرحله اجرا، بخشی از مشکلات زیرساختی روستا برطرف شود.

پیگیری مطالبات مردم از مسیر ملاقات عمومی تا اجرای پروژه

این طرح‌ها پس از طرح مطالبات اهالی و معتمدان روستای دربند کبود در جریان ملاقات عمومی با فرماندار کوهدشت، در دستور کار پیگیری قرار گرفته است.

حضور میدانی فرماندار در روستا نیز با هدف بررسی دقیق‌تر مسائل و اطمینان از روند پیگیری درخواست‌های مردم انجام شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای تسریع در اجرای پروژه‌های مورد نیاز مناطق روستایی فراهم کند.

با اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه راه و آب، زیرساخت‌های روستای دربند کبود تقویت شده و شرایط مناسب‌تری برای زندگی، تولید و فعالیت اقتصادی اهالی این منطقه فراهم خواهد شد.