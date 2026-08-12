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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

حمله به مأمور پلیس راهور در سمنان؛ مهاجم زمین‌گیر شد

حمله به مأمور پلیس راهور در سمنان؛ مهاجم زمین‌گیر شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از حمله ناگهانی فردی به مأمور پلیس راهور و ضربه به سر وی خبر داد و گفت: مهاجم پس از چندین نوبت هشدار و حمله با چاقو، زمین‌گیر و دستگیر شد.

سرهنگ مسعود تقدیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری فردی که به یکی از مأموران پلیس راهور در سمنان حمله کرده بود، اظهار کرد: فردی مهاجم به‌صورت ناگهانی به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود، حمله‌ور شد.

وی افزود: فرد مهاجم ابتدا ضربه‌ای شدید به سر مأمور وارد کرد و در ادامه با چاقو به سمت وی حمله کرد که مأمور مصدوم پس از چندین نوبت هشدار، فرد مهاجم را زمین‌گیر کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه فرد مهاجم دستگیر شده است، گفت: ابعاد مختلف این حادثه و انگیزه فرد مهاجم در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6915283

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