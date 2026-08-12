سرهنگ مسعود تقدیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری فردی که به یکی از مأموران پلیس راهور در سمنان حمله کرده بود، اظهار کرد: فردی مهاجم به‌صورت ناگهانی به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود، حمله‌ور شد.

وی افزود: فرد مهاجم ابتدا ضربه‌ای شدید به سر مأمور وارد کرد و در ادامه با چاقو به سمت وی حمله کرد که مأمور مصدوم پس از چندین نوبت هشدار، فرد مهاجم را زمین‌گیر کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه فرد مهاجم دستگیر شده است، گفت: ابعاد مختلف این حادثه و انگیزه فرد مهاجم در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.