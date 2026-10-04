به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در همایش مرتبط با حوزه گردشگری ساری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان اظهار کرد: ساری از مجموعه‌ای ارزشمند از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، کشاورزی و روستایی برخوردار است که بخشی از این ظرفیت‌ها همچنان به مرحله بهره‌برداری اقتصادی نرسیده‌اند.

وی افزود: هدف از بازطراحی گردشگری در ساری، صرفاً ایجاد جاذبه‌های جدید نیست، بلکه باید شیوه معرفی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود نیز بازتعریف شود تا گردشگری بتواند به اشتغال‌زایی، جذب سرمایه و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

فرماندار ساری با بیان اینکه زیرساخت مناسب یکی از پیش‌نیازهای توسعه گردشگری است، گفت: در کنار زیرساخت‌ها، حضور مؤثر بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین اهمیت ویژه‌ای دارد و باید شرایطی فراهم شود که گردشگران در ساری تجربه‌ای متفاوت و ماندگار داشته باشند.

جشنواره نارنگی؛ فرصتی برای معرفی هویت کشاورزی ساری

اسکندرنیا بر ظرفیت محصولات بومی در توسعه گردشگری رویدادمحور تأکید کرد و افزود: کشاورزی و محصولات بومی بخشی از هویت ساری را تشکیل می‌دهند و می‌توان با برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره نارنگی، علاوه بر معرفی تولیدات شهرستان، فرهنگ بومی و توانمندی‌های اقتصادی منطقه را نیز به گردشگران معرفی کرد.

وی همچنین احیای بافت تاریخی ساری را یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری دانست و بیان کرد: بافت تاریخی شهر صرفاً مجموعه‌ای از بناهای قدیمی نیست، بلکه بخشی از هویت و حافظه تاریخی ساری محسوب می‌شود.

فرماندار ساری ادامه داد: بازپیرایی و احیای این بافت می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران را فراهم کرده و در کنار آن، موجب رونق کسب‌وکارهای مرتبط و افزایش جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران شود.

اسکندرنیا توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از نیازهای جدی گردشگری ساری برشمرد و گفت: برای تبدیل شدن ساری به یک مقصد گردشگری، ظرفیت اقامتی شهرستان باید متناسب با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های موجود توسعه پیدا کند.

وی افزود: توسعه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این بخش باید با جدیت دنبال شود تا زیرساخت لازم برای ماندگاری گردشگران در مرکز استان فراهم شود.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به نقش شبکه‌های ارتباطی در رونق گردشگری اظهار کرد: پیگیری طرح مطالعات ریلی ساری ـ سمنان از موضوعات مهمی است که می‌تواند در آینده بر ارتباطات منطقه‌ای، جابه‌جایی مسافر و توسعه گردشگری مرکز استان تأثیرگذار باشد.

اسکندرنیا گفت: این موضوع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود دنبال خواهد شد و توسعه دسترسی‌های ارتباطی می‌تواند زمینه تقویت ارتباط ساری با سایر مناطق و افزایش ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کند.

بخش خصوصی، محور تحقق برنامه‌های گردشگری

وی با اشاره به حمایت و راهبری مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، در حوزه توسعه زیرساخت‌های استان بیان کرد: رویکرد مدیریت استان بر استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها و فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای استوار است.

فرماندار ساری افزود: باید از این ظرفیت برای تقویت گردشگری شهرستان و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی استفاده کرد و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های گردشگری را بیش از گذشته فراهم آورد.

اسکندرنیا با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان این حوزه ادامه داد: تحقق برنامه‌های گردشگری بدون حضور بخش خصوصی، فعالان حرفه‌ای، جوامع محلی و مجموعه‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: رفع موانع، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های حرفه‌ای می‌تواند مسیر توسعه گردشگری در ساری را هموارتر کند.

فرماندار ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری در معرفی مقاصد گردشگری گفت: شیوه معرفی یک مقصد گردشگری دیگر به تابلو، بروشور و روش‌های سنتی محدود نمی‌شود و ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای دیجیتال می‌تواند دامنه معرفی ساری را به مخاطبان گسترده‌تری افزایش دهد.

اسکندرنیا تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فضای دیجیتال، تولید محتوای حرفه‌ای و معرفی هدفمند جاذبه‌ها می‌تواند به شناخته شدن ساری به عنوان یک مقصد گردشگری کمک کند و زمینه حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران بیشتری را در این شهرستان فراهم سازد.