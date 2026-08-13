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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

عامل تشویش اذهان عمومی در تهران دستگیر شد

عامل تشویش اذهان عمومی در تهران دستگیر شد

فردی که با انتشار مطالب هدفمند علیه کیان کشور، اقدام به ترویج یأس، سیاه‌نمایی از وضعیت جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رصد دقیق و هوشمندانه کارشناسان پلیس اطلاعات فاتب در فضای مجازی، فردی که با انتشار مطالب هدفمند علیه کیان کشور، اقدام به ترویج یأس، سیاه‌نمایی از وضعیت جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

این متهم که با بهره‌گیری از فضای مجازی، طیف خاصی از مخاطبان را هدف قرار داده و با انتشار محتوای مغرضانه سعی در تخریب روحیه عمومی داشت، پس از شناسایی مخفیگاهش در محدوده «فلاح»، در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت شد. در زمان دستگیری، مستندات دیجیتال و ادله کافی مبنی بر فعالیت‌های مجرمانه وی کشف و ضبط گردید که راه هرگونه انکاری را برای متهم بست. پرونده وی جهت طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

پلیس اطلاعات هشدار داد؛اجازه نخواهیم داد عده‌ای با اهداف شوم و سیاه‌نمایی، وحدت و ایستادگی ملت قهرمان ایران را هدف قرار دهند. با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت جامعه را مخدوش کند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6915603
محدثه رمضانعلی

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