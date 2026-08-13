به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل فجرسپاسی، درباره شرایط تیمش در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: خیبر باشگاهی است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و واقعیت این است که از نظر توان مالی امکان رقابت با تیم‌هایی مانند سپاهان، فولاد خوزستان، گل‌گهر سیرجان و تیم‌های پایتخت‌نشین را نداریم.

تیمداری در شرایط اقتصادی امروز آسان نیست

وی با اشاره به دشواری‌های موجود برای تیمداری در فوتبال ایران افزود: در شرایط اقتصادی امروز، هزینه‌های تیمداری بسیار سنگین است و واقعاً باید فردی عاشق فوتبال و تیمش باشد که بتواند چنین هزینه‌های سرسام‌آوری را متحمل شود.

کمالوند با قدردانی از مالک باشگاه خیبر گفت: جا دارد از آقای دکتر عبدی تشکر کنم که در این شرایط سخت اقتصادی، برای تیمداری و بالا بردن پرچم همه لرها در کشور تلاش می‌کند. این کار واقعاً آسان نیست و نیازمند علاقه و انگیزه بسیار زیادی است.

کاهش میانگین سنی خیبر و جذب بازیکنان جوان

سرمربی خیبر خرم‌آباد در ادامه با اشاره به فعالیت این باشگاه در فصل نقل‌وانتقالات بیان کرد: با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داشتیم و موجودیت باشگاه، فکر می‌کنم یارگیری خوبی انجام داده‌ایم. نسبت به فصل گذشته، میانگین سنی تیم حدود یک سال و نیم تا دو سال کاهش پیدا کرده و بازیکنان جوان و بسیار خوبی را در اختیار داریم.

وی ادامه داد: این بازیکنان جوان از استعداد و انگیزه بالایی برخوردار هستند و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت آنها در طول فصل به بهترین شکل استفاده کنیم.

کمالوند درباره میزان آمادگی خیبر برای ارائه فوتبال مورد انتظار هواداران از همان هفته نخست نیز گفت: فکر می‌کنم ان‌شاءالله از همین هفته اول بتوانیم فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم، اما از طرف دیگر باید به یک نکته منطقی هم توجه کنیم.

هماهنگی تیم جدید به زمان نیاز دارد

وی اضافه کرد: وقتی تعداد زیادی بازیکن جدید به یک مجموعه اضافه می‌شوند، طبیعی است که برای هماهنگ شدن یک تیم فوتبال به چند هفته زمان نیاز داشته باشیم. نمی‌توان انتظار داشت بازیکنانی که به‌تازگی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، از همان مسابقه اول به بالاترین سطح هماهنگی برسند.

سرمربی خیبر خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم در همین هفته‌های ابتدایی، با توجه به جابه‌جایی‌های زیادی که در ترکیب تیم داشته‌ایم، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا امتیازات لازم را جمع‌آوری کنیم و فصل را با شرایط مناسبی آغاز کنیم.

خیبر هفته به هفته بهتر می‌شود

کمالوند تأکید کرد: آنچه مسلم است این است که تیم ما هفته به هفته بهتر خواهد شد، چرا که با گذشت زمان هماهنگی بیشتری میان بازیکنان ایجاد می‌شود و شناخت آنها از یکدیگر و همچنین شناخت کادر فنی از ظرفیت‌های بازیکنان افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بازیکنان جوان خیبر گفت: ما جوانان بسیار خوب و مستعدی در اختیار داریم و مطمئنم این بازیکنان می‌توانند در فوتبال کشور حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.

جوانان خیبر به مصاف بزرگان فوتبال می‌روند

سرمربی خیبر خرم‌آباد با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد بازیکنان جوان تیمش گفت: ان‌شاءالله از همین فردا هواداران خواهند دید که جوانان خیبر در زمین مسابقه مقابل بزرگان فوتبال کشور قرار می‌گیرند و برای موفقیت تیم خود تلاش می‌کنند.

کمالوند با تأکید بر اینکه خیبر برای کسب نتیجه از همان هفته‌های ابتدایی تلاش خواهد کرد، افزود: هدف ما این است که در کنار ارائه فوتبال خوب، امتیازات لازم را نیز به دست بیاوریم و هرچه از فصل می‌گذرد، تیم هماهنگ‌تر و قدرتمندتری را به هوادارانمان ارائه کنیم.

کمالوند: امیدوارم خیبر لیگ را با پیروزی آغاز کند؛ نتیجه بازی اول تعیین‌کننده نیست

سرمربی خیبر خرم‌آباد، در ادامه نشست خبری پیش از دیدار برابر فجرسپاسی، درباره پیش‌بینی نتیجه این مسابقه اظهار کرد: نتیجه بازی دست خداست و ما مأمور به تکلیف هستیم، نه مأمور به نتیجه.

وی افزود: وظیفه ما این است که کارمان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم، بازیکنان تلاش خود را در زمین به کار بگیرند و امیدواریم خداوند هم کمک کند تا بتوانیم از موقعیت‌هایی که به دست می‌آوریم استفاده کنیم.

امیدوارم شروع خیبر با پیروزی باشد

کمالوند با بیان اینکه امیدوار به کسب سه امتیاز در نخستین مسابقه فصل است، گفت: احساس من این است که ان‌شاءالله بتوانیم فردا بازی را با پیروزی و موفقیت پشت سر بگذاریم و لیگ را با نتیجه‌ای خوب آغاز کنیم.

سرمربی خیبر در عین حال تأکید کرد که نتیجه مسابقه نخست نباید به‌عنوان معیاری برای ارزیابی مسیر طولانی تیم در فصل جدید در نظر گرفته شود و ادامه داد: نباید فراموش کنیم که یک لیگ بسیار سخت و طاقت‌فرسا پیش روی ماست. تعداد بازی‌ها زیاد است و مسیر طولانی و دشواری را باید طی کنیم.

یک بازی، سرنوشت یک فصل را تعیین نمی‌کند

وی خاطرنشان کرد: نه برد فردا و نه هیچ نتیجه دیگری نمی‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در ادامه راه ما داشته باشد، چون یک راه پرپیچ‌وخم در مقابل خیبر قرار دارد و باید برای تمام این مسیر آماده باشیم.

کمالوند افزود: البته طبیعی است که همه ما دوست داریم لیگ را با برد شروع کنیم و امیدواریم خدا کمک کند تا فردا موفق باشیم، اما بعد از آن باید بلافاصله خودمان را برای ادامه مسابقات آماده کنیم.

پیروزی می‌تواند به تیم و هواداران انگیزه بدهد

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان با اشاره به اهمیت روانی نخستین مسابقه فصل گفت: بهتر است ان‌شاءالله بازی فردا را با موفقیت پشت سر بگذاریم؛ چرا که برد در بازی اول می‌تواند باعث دلگرمی هواداران شود و از طرف دیگر به بازیکنان خودمان نیز اعتمادبه‌نفس بیشتری بدهد.

وی تصریح کرد: امیدوارم بازیکنان با تمام توان وارد زمین شوند، وظایف خود را به خوبی انجام دهند و بتوانیم با یک نتیجه خوب، شروعی امیدوارکننده برای فصل جدید داشته باشیم؛ هرچند می‌دانیم که این تنها نخستین گام از یک مسیر طولانی است.