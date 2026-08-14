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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

امام جمعه موقت بوشهر: اقتصاد با نسخه‌های بیمار درمان نمی‌شود

امام جمعه موقت بوشهر: اقتصاد با نسخه‌های بیمار درمان نمی‌شود

بوشهر- امام جمعه موقت بوشهر با تاکید بر اینکه اقتصاد با نسخه‌های بیمار درمان نمی‌شود، گفت: باید سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری فساد ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا انسان را به جایگاهی می‌رساند که همواره مشتاق دیدار پروردگار باشد و اگر انسان تقوا را در مسیر زندگی سرلوحه خود قرار دهد، به این مقام رفیع دست خواهد یافت.

وی با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و با اشاره به عوامل پیروزی و شکست مؤمنان در میدان‌های نبرد از منظر قرآن کریم افزود: نبرد زمانی مقدس است که بر پایه بینش و باور قلبی مؤمنان شکل گرفته باشد و یکی از مهم‌ترین الزامات پیروزی در برابر دشمن، پایبندی به لوازم ایمان و وفاداری به عهد و بیعت با خداوند است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با استناد به آیات مربوط به غزوه بدر بیان کرد: مسلمانان در جنگ بدر از نظر تعداد و تجهیزات در اقلیت بودند، اما با تقوا و صبر، مشمول امداد الهی شدند و خداوند با فرستادن ملائکه آنان را یاری کرد.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس وعده الهی، اگر مؤمنان صبر و تقوا داشته باشند، حتی در شرایطی که دشمن با تغییر تاکتیک و توان مضاعف وارد میدان شود، امدادهای الهی افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم است، گفت: در جنگ‌های معاصر نیز تجربه نشان داده است که پیروزی صرفاً به تجهیزات نظامی وابسته نیست و ملتی که بر ایمان، صبر و توانمندی جوانان خود تکیه کند، می‌تواند شکست‌های سنگینی بر دشمن وارد کند.

امام جمعه موقت بوشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم و مشکلات اقتصادی موجود، نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که در گذشته تجویز شده و نسخه‌ای که خود بیمار باشد، نمی‌تواند اقتصاد کشور را درمان کند.

وی حفظ ارزش پول ملی را از ارکان اقتدار اقتصادی و ملی دانست و افزود: تصمیم‌گیری‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشد که موجب افزایش ثروت ملی شود و نباید بی‌مبالاتی یا تعارض منافع به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

اسماعیلی بر ضرورت مقابله پیشگیرانه با فساد اقتصادی تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد نباید پس از وقوع بحران آغاز شود، بلکه باید سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری فساد ایجاد شود.

وی همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید شد و افزود: منابع و نقدینگی داخلی باید به سمت کارگاه‌های کوچک تولیدی و تعاونی‌ها هدایت شود تا ضمن رونق تولید، از شکل‌گیری تورم ناشی از سوداگری جلوگیری شود.

هشدار درباره جنگ نرم و تغییر سبک زندگی

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تغییرات سبک زندگی در جامعه عنوان کرد: دشمن در حال پیشبرد جنگ نرم و جنگ تمدنی با هدف تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی است و تلاش می‌کند ارزش‌های فرهنگی جامعه را از درون تضعیف کند.

وی بی‌تفاوتی برخی مسئولان نسبت به رواج الگوهای سبک زندگی غربی در مراکز اقتصادی و فرهنگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مقابله با هنجارشکنی‌های فرهنگی نیازمند هماهنگی میان مسئولان و برنامه‌ریزی جدی است.

اسماعیلی تأکید کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی صرفاً با برخوردهای مقطعی محقق نمی‌شود و باید از مسیر فرهنگ‌سازی و آموزش دنبال شود؛ چراکه جمهوری اسلامی تنها یک نظام اقتصادی نیست و فرهنگ، یکی از پایه‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

کودتای ۲۸ مرداد؛ آغاز دوره‌ای از وابستگی

امام جمعه موقت بوشهر در ادامه با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این واقعه تاریخی نقطه آغاز دشمنی‌های آشکار و همه‌جانبه آمریکا علیه ایران بود و پیامدهای آن عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی کشور را تحت تأثیر قرار داد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات آن دوره اظهار داشت: اعتماد به آمریکا زمینه‌ساز سلطه طولانی‌مدت این کشور بر ایران شد و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اعتماد به قدرت‌های خارجی می‌تواند استقلال کشور را با آسیب جدی مواجه کند.

اسماعیلی افزود: امروز نیز کسانی که با واژگان زیبا از ارتباط با مجامع بین‌المللی سخن می‌گویند باید تجربه تاریخی کشور را مورد توجه قرار دهند و بدانند که مذاکره با آمریکا می‌تواند زمینه نفوذ این کشور در ارکان داخلی را فراهم کند.

تجلیل از مردم بوشهر و کارکنان صنعت برق

خطیب نماز جمعه بوشهر در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از هیئت‌های مذهبی، مواکب و نهادهای دینی برای برگزاری مراسم ماه محرم و صفر و برنامه‌های اربعین حسینی اظهار کرد: این مجموعه‌ها در برگزاری باشکوه برنامه‌های مذهبی نقش مهمی داشتند.

وی همچنین از همراهی مردم بوشهر در زمینه مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: در شرایط گرمای شدید، صرفه‌جویی مردم در مصرف برق نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.

کد مطلب 6916262

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