به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا انسان را به جایگاهی میرساند که همواره مشتاق دیدار پروردگار باشد و اگر انسان تقوا را در مسیر زندگی سرلوحه خود قرار دهد، به این مقام رفیع دست خواهد یافت.
وی با تبریک حلول ماه ربیعالاول و با اشاره به عوامل پیروزی و شکست مؤمنان در میدانهای نبرد از منظر قرآن کریم افزود: نبرد زمانی مقدس است که بر پایه بینش و باور قلبی مؤمنان شکل گرفته باشد و یکی از مهمترین الزامات پیروزی در برابر دشمن، پایبندی به لوازم ایمان و وفاداری به عهد و بیعت با خداوند است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با استناد به آیات مربوط به غزوه بدر بیان کرد: مسلمانان در جنگ بدر از نظر تعداد و تجهیزات در اقلیت بودند، اما با تقوا و صبر، مشمول امداد الهی شدند و خداوند با فرستادن ملائکه آنان را یاری کرد.
اسماعیلی ادامه داد: بر اساس وعده الهی، اگر مؤمنان صبر و تقوا داشته باشند، حتی در شرایطی که دشمن با تغییر تاکتیک و توان مضاعف وارد میدان شود، امدادهای الهی افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم است، گفت: در جنگهای معاصر نیز تجربه نشان داده است که پیروزی صرفاً به تجهیزات نظامی وابسته نیست و ملتی که بر ایمان، صبر و توانمندی جوانان خود تکیه کند، میتواند شکستهای سنگینی بر دشمن وارد کند.
امام جمعه موقت بوشهر در بخش دیگری از خطبهها با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم و مشکلات اقتصادی موجود، نتیجه سیاستهای اقتصادی نادرستی است که در گذشته تجویز شده و نسخهای که خود بیمار باشد، نمیتواند اقتصاد کشور را درمان کند.
وی حفظ ارزش پول ملی را از ارکان اقتدار اقتصادی و ملی دانست و افزود: تصمیمگیریهای اجرایی باید به گونهای باشد که موجب افزایش ثروت ملی شود و نباید بیمبالاتی یا تعارض منافع به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
اسماعیلی بر ضرورت مقابله پیشگیرانه با فساد اقتصادی تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد نباید پس از وقوع بحران آغاز شود، بلکه باید سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از شکلگیری فساد ایجاد شود.
وی همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید شد و افزود: منابع و نقدینگی داخلی باید به سمت کارگاههای کوچک تولیدی و تعاونیها هدایت شود تا ضمن رونق تولید، از شکلگیری تورم ناشی از سوداگری جلوگیری شود.
هشدار درباره جنگ نرم و تغییر سبک زندگی
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تغییرات سبک زندگی در جامعه عنوان کرد: دشمن در حال پیشبرد جنگ نرم و جنگ تمدنی با هدف تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی است و تلاش میکند ارزشهای فرهنگی جامعه را از درون تضعیف کند.
وی بیتفاوتی برخی مسئولان نسبت به رواج الگوهای سبک زندگی غربی در مراکز اقتصادی و فرهنگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مقابله با هنجارشکنیهای فرهنگی نیازمند هماهنگی میان مسئولان و برنامهریزی جدی است.
اسماعیلی تأکید کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی صرفاً با برخوردهای مقطعی محقق نمیشود و باید از مسیر فرهنگسازی و آموزش دنبال شود؛ چراکه جمهوری اسلامی تنها یک نظام اقتصادی نیست و فرهنگ، یکی از پایههای اصلی آن به شمار میرود.
کودتای ۲۸ مرداد؛ آغاز دورهای از وابستگی
امام جمعه موقت بوشهر در ادامه با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این واقعه تاریخی نقطه آغاز دشمنیهای آشکار و همهجانبه آمریکا علیه ایران بود و پیامدهای آن عرصههای سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی کشور را تحت تأثیر قرار داد.
وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات آن دوره اظهار داشت: اعتماد به آمریکا زمینهساز سلطه طولانیمدت این کشور بر ایران شد و تجربه تاریخی نشان میدهد که اعتماد به قدرتهای خارجی میتواند استقلال کشور را با آسیب جدی مواجه کند.
اسماعیلی افزود: امروز نیز کسانی که با واژگان زیبا از ارتباط با مجامع بینالمللی سخن میگویند باید تجربه تاریخی کشور را مورد توجه قرار دهند و بدانند که مذاکره با آمریکا میتواند زمینه نفوذ این کشور در ارکان داخلی را فراهم کند.
تجلیل از مردم بوشهر و کارکنان صنعت برق
خطیب نماز جمعه بوشهر در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از هیئتهای مذهبی، مواکب و نهادهای دینی برای برگزاری مراسم ماه محرم و صفر و برنامههای اربعین حسینی اظهار کرد: این مجموعهها در برگزاری باشکوه برنامههای مذهبی نقش مهمی داشتند.
وی همچنین از همراهی مردم بوشهر در زمینه مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: در شرایط گرمای شدید، صرفهجویی مردم در مصرف برق نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
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