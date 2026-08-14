امام جمعه موقت گرگان: عزت ایران نتیجه ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهاجر در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به اخبار منتشرشده درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به ترکیه اظهار کرد: گزارش‌هایی درباره تلاش ترامپ برای در امان ماندن از انتقام ایران در جریان این سفر منتشر شده است.

وی با اشاره به ادعای جابه‌جایی رئیس‌جمهور آمریکا با کامیون حامل مواد غذایی برای فرار از خطر احتمالی، افزود: این فرد باید به چنین شرایطی عادت کند.

امام جمعه موقت گرگان در ادامه، این موضوع را با رفتار و سیره رهبر شهید مقایسه کرد و گفت: باید دید میان این دو رفتار چه تفاوتی وجود دارد؛ یک طرف رهبری قرار دارد که برای دفاع از آرمان‌ها، جان خود و اهل بیتش را فدا کرد و نتیجه آن، عزت و سربلندی برای ایران و ایرانی بود و طرف دیگر فردی قرار دارد که برای حفظ جان خود به دنبال راه فرار است.

مهاجر با تأکید بر اهمیت ایستادگی در مسیر آرمان‌ها، فداکاری را یکی از عوامل ماندگاری عزت و استقلال ملت‌ها دانست.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: این ماه از ماه‌های شادی آل‌الله است و مردم می‌توانند از فرصت‌های معنوی این ایام برای بهره‌گیری از رحمت و برکات الهی استفاده کنند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به جایگاه معنوی این ماه، بر ضرورت توجه به فرصت‌های عبادی و اخلاقی پیش روی مؤمنان تأکید کرد.

مهاجر در ادامه خطبه‌ها به موضوع حفظ آبروی مردم پرداخت و آن را از مصادیق مهم حق‌الناس برشمرد.

وی گفت: در آموزه‌های قرآن کریم، رعایت حرمت و آبروی افراد جایگاه ویژه‌ای دارد و انسان باید مراقب باشد با سخن یا رفتاری، حیثیت فرد دیگری را خدشه‌دار نکند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به برخی آسیب‌های اخلاقی در روابط اجتماعی افزود: تهمت، افترا، بهتان، غیبت، اختلاف‌افکنی، ترور شخصیت و هتک آبروی افراد از جمله رفتارهایی است که از نظر شرعی و اخلاقی نادرست بوده و نباید در جامعه رواج پیدا کند.

وی تأکید کرد: آبروی انسان‌ها متعلق به خود آنهاست و کسی حق ندارد با شایعه، اتهام یا سخنان نسنجیده، شخصیت و حیثیت دیگری را هدف قرار دهد.

مهاجر خاطرنشان کرد: رعایت حقوق مردم تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود و حفظ آبرو نیز بخشی از حق‌الناس است؛ بنابراین افراد باید در گفتار و رفتار خود دقت بیشتری داشته باشند تا زمینه‌ساز اختلاف و آسیب به دیگران نشوند.