تحولی بزرگ در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس رقابت های داخلی رشته های بیلیاردی به صورت زنده از سایت رسمی فدراسیون پخش خواهند شد، این مهم به واسطه تولید دستگاهی به نام اسکوربورد (صفحه امتیازدهی)هوشمند تحت عنوان «برند رست» انجام می شود که با طرح و ایده ارائه شده توسط سینا وفادار متصدی هیئت بولینگ و بیلیارد استان سیستان و بلوچستان و مدرس، داور و مربی رسمی فدراسیون ، برای نخستین بار در کشور به مرحله تهیه و تولید رسیده است.

این دستگاه که نمونه داخلی ندارد، علاوه بر ایجاد تحول در پخش مستقیم مسابقات داخلی رشته های بیلیاردی، از قابلیت های دیگری هم برخوردار است که می تواند به گسترش فعالیت ها در زمینه ثبت رکورد های ورزشکاران ،آموزش و استعدادیابی کمک کند.

وفادار که سرپرستی کمیته هوش مصنوعی فدراسیون بولینگ و بیلیارد را هم بر عهده دارد، در رابطه با تهیه و تولید این دستگاه و ویژگی ها و قابلیت های آن توضیح داد و گفت: دستگاه موردنظر یک اسکوربرد با صفحه نمایشی لمسی است که می تواند در کنار انواع میز بیلیارد قرار بگیرد و علاوه بر امتیاز دهی و ثبت اطلاعات مربوط به بازی به صورت آنلاین و نمایش لحظه ای بر روی سایت رسمی فدراسیون، از طریق دوربین با کیفیت فول اچ دی پخش مستقیم بازی را بر روی رسانه مستقل خود پخش نماید.

وی با تاکید بر اینکه پخش زنده از بزرگترین قابلیت های این دستگاه اسکوربورد است، خاطرنشان کرد: این دستگاه هوشمند از طریق دوربینی که به آن متصل است، رقابت دو ورزشکار و همچنین امتیازات ثبت شده توسط داور را به صورت زنده به نمایش در می آورد و تصاویر زنده دریافتی از این دستگاه همزمان از سایت رسمی فدراسیون پخش می شود.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد سیستان و بلوچستان یادآور شد: این موضوع بستر لازم برای خانواده بزرگ بیلیارد و علاقمندان به این ورزش در سراسر کشور را ایجاد می کند تا تنها با مراجعه به سایت رسمی فدراسیون، مسابقه موردنظر خود را به صورت زنده تماشا کنند در حالیکه پیش از این به خاطر برخی محدودیت ها یا محدود بودن زمان کنداکتور پلت فرم هایی که پخش زنده داشتند، شرایط برای پخش مستقیم تمام مسابقات مهم یک رویداد بیلیاردی فراهم نمی شد. دیگر مشکلی که پیش از این در رابطه با پخش مستقیم مسابقات بیلیارد محسوس بود، مربوط به زمان هر فریم و متفاوت بودن آنها با یکدیگر می شد و این باعث تداخل در برنامه های کنداکتور پلت فرم مربوطه می شد.

وفادار تصریح کرد: در واقع همین محدودیت ها در پخش مستقیم مسابقات بیلیارد ، ایده اولیه برای طراحی و تولید چنین دستگاهی را ایجاد کرد. به خصوص که با قابلیت های به کار گرفته شده در این دستگاه، در جریان هر رویداد، روزانه دو میز به طور کامل (صبح تا پایان رقابت های همان روز) پخش مستقیم دارند، هر بازیکنی که پشت آن میز قرار بگیرد، رقابتش پخش مستقیم می شود و این به دیده شدن همه بازیکنان هم کمک می کند. درحالیکه پیش از این به خاطر محدودیت های موجود، اکثرا رقابت ورزشکاران مطرح پخش مستقیم می شد.

این مدرس رسمی فدراسیون کشور همچنین تاکید کرد: در پایان هر مسابقه اسنوکر، نتیجه کامل به صورت الکترونیک از دستگاه اسکوربورد قابل دریافت است. این ویژگی کمک می کند دریافت نتیجه هر مسابقه که تا پیش از این به صورت دستی انجام می گرفت، کنار گذاشته شود.

وی به دیگر قابلیت های دستگاه اسکوربورد تولید شده اشاره داشت و گفت: برای این دستگاه با بهره گیری از جوانان متخصص کشور در تیم اجرایی سازمان رست ، اپلیکیشن فوق قدرتمند طراحی و تولید شده که کارش فقط به پخش زنده محدود نمی شود. پایه کار روی پخش مستقیم و به منظور دیده شدن بهتر رشته های بیلیاردی است اما کنترل از راه دور دیگر قابلیت دستگاه موردنظر است. اینگونه که مربیان می توانند از طریق این اپلیکشن با شاگردان شان در ارتباط باشند، ارائه برنامه داشته باشند و نتیجه تمرین را هم از طریق همین اپلیکشن از شاگردان شان گرفته و آنالیز آن را انجام دهد.

به گفته وفادار، قرار است از دستگاه اسکوربورد تولید شده در لیگ اسنوکر رونمایی شود. این رقابت ها به عنوان بزرگترین مسابقات اسنوکر کشوری شهریورماه با حضور بهترین باشگاه ها برگزار خواهد شد. بعد از این رقابت ها ، دستگاه موردنظر ثبت رسمی خواهد شد.