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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

قیمت خرمای استعمران خوزستان تا ۴۸ ساعت آینده تعیین می‌شود

قیمت خرمای استعمران خوزستان تا ۴۸ ساعت آینده تعیین می‌شود

اهواز - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: قیمت نهایی خرید توافقی خرمای استعمران تا ۴۸ ساعت آینده تعیین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی ظهر امروز شنبه در حاشیه نشست کارگروه تخصصی خرما که با محوریت بررسی روند خرید محصول سال ۱۴۰۵ برگزار شد، بر ضرورت تعامل میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: این نشست به‌صورت اختصاصی به موضوع قیمت‌گذاری خرید توافقی خرمای استعمران اختصاص داشت و در این راستا، گفتگوهای فشرده‌ای میان نخل‌داران، اتاق اصناف کشاورزی و صاحبان کارگاه‌های خرید و بسته‌بندی خرما انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در این جلسه، آنالیزهای مختلف قیمتی همچنین هزینه‌های تولید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ساکی تصریح کرد: با توافق طرفین مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان نخل‌داران و کارگاه‌های خرید و بسته‌بندی، طی ۴۸ ساعت آینده به توافق نهایی برسند تا قیمت خرید توافقی به‌صورت رسمی مشخص شود.

وی بیان کرد: نشست بعدی برای نهایی‌سازی تصمیمات همچنین ابلاغ قیمت‌ها روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد تا نخل‌داران بتوانند با شفافیت کامل روند برداشت و عرضه محصول خود را آغاز کنند.

کد مطلب 6917171

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