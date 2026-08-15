به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی ظهر امروز شنبه در حاشیه نشست کارگروه تخصصی خرما که با محوریت بررسی روند خرید محصول سال ۱۴۰۵ برگزار شد، بر ضرورت تعامل میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: این نشست به‌صورت اختصاصی به موضوع قیمت‌گذاری خرید توافقی خرمای استعمران اختصاص داشت و در این راستا، گفتگوهای فشرده‌ای میان نخل‌داران، اتاق اصناف کشاورزی و صاحبان کارگاه‌های خرید و بسته‌بندی خرما انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در این جلسه، آنالیزهای مختلف قیمتی همچنین هزینه‌های تولید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ساکی تصریح کرد: با توافق طرفین مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان نخل‌داران و کارگاه‌های خرید و بسته‌بندی، طی ۴۸ ساعت آینده به توافق نهایی برسند تا قیمت خرید توافقی به‌صورت رسمی مشخص شود.

وی بیان کرد: نشست بعدی برای نهایی‌سازی تصمیمات همچنین ابلاغ قیمت‌ها روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد تا نخل‌داران بتوانند با شفافیت کامل روند برداشت و عرضه محصول خود را آغاز کنند.