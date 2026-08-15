به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی سجادی، با اشاره به برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی فارمکس ۲۰۲۶، این رویداد را نمادی از امید، تلاش برای خودکفایی و سازندگی در صنعت دارویی کشور دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت این نمایشگاه برای گفتگوی مستقیم صنعت با سیاستگذاران تأکید کرد.
وی افزود: فارمکس به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت دارویی کشور، در سال ۲۰۲۶ و در شرایط پس از جنگ و اتفاقاتی که از سال گذشته درگیر آن بودهایم، برگزار خواهد شد. خود این رویداد بزرگ میتواند نشاندهنده یک امید و یک تلاش برای حرکت به سمت جلو، خودکفایی و سازندگی در صنعت دارویی کشور باشد.
سجادی ادامه داد: ایران به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی میتواند بعد از چین و هند، جزو کشورهای اصلی صاحب این صنعت باشد و میدانیم صنعت مواد اولیه دارویی به اندازهای استراتژیک است که از آن به عنوان تکمیل کننده زنجیره دارویی یاد میشود.
وی، یکی از موضوعات مهم در فارمکس پیش رو را تابآوری و تحمل صنعت داروسازی کشور عنوان کرد و گفت: ما در تمام دوران، از جنگ دوازده روزه در سال گذشته تا جنگ رمضان، شاهد بودیم که صنعت داروسازی بیوقفه و شبانهروز کار خود را انجام میداد و بدون اینکه وقفهای در تولید پیش بیاید، مدیریت دارویی کشور و رفع نیازهای دارویی مردم را دنبال کرد.
سجادی ادامه داد: خدا را شکر از این بابت مشکلی پیش نیامد و همینجا باید تشکر کنیم از سیاستگذاریهای بسیار خوبی که در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شد و همچنین تدابیر ویژهای که برای ذخیره استراتژیک دارویی در نظر گرفته شد. این اقدامات باعث شد تابآوری صنعت خیلی بهتر شود.
وی افزود: همیشه در نمایشگاه فارمکس این فرصت وجود دارد که در نشستهای چندجانبه و نشستهایی که به صورت مستقیم میتوانیم با مسئولان مربوطه داشته باشیم، مسائل و مشکلات خودمان را مطرح کنیم؛ چه با مسئولان وزارت صمت، چه وزارت بهداشت و چه سازمان غذا و دارو.
سجادی، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت داروسازی را سیاستگذاریهای ارزی دانست و گفت: شاید یکی از مهمترین چالشها، ثبات سیاستهای ارزی، قیمتگذاری، کیفیت و همچنین انتقال و حمل کالا باشد که این روزها فکر میکنم جزو مشکلات اصلی است؛ به خاطر شرایطی که متأسفانه درگیر آن هستیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت عبور صنعت داروسازی از شرایط بحرانی و حرکت به سمت نوسازی، گفت: باید شرایطی فراهم شود که صنعت داروسازی بعد از گذار از دوران بحران و پس از جنگ، شاهد بهسازی، نوسازی و استفاده از تجهیزات روز باشیم تا بتوانیم مواد اولیه دارویی را با کیفیت خیلی خوب تولید کنیم و در اختیار شرکتهای دارویی قرار دهیم.
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