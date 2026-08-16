به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استانداری قم، با تقدیر از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس رویدادهای اخیر اظهار کرد: آنچه در وقایع مختلف رخ داده، در جای خود ثبت و مستند شده است اما زحماتی که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای انعکاس این رویدادها متحمل شدند، شایسته تقدیر و کم‌نظیر بود.

وی افزود: رسانه‌ها به‌ویژه در جریان مراسم و رویدادهای مهم، نقش بسیار خوبی ایفا کردند و تصاویر و گزارش‌هایی که از سوی خبرنگاران و عکاسان تهیه و منتشر شد، هر یک به شکلی بخشی از این حماسه ماندگار را به تصویر کشید.



استاندار قم با اشاره به حضور مستمر خبرنگاران در عرصه‌های مختلف اجتماعی ادامه داد: اصحاب رسانه همواره در کنار مردم حضور دارند و به عنوان چشم بینای جامعه، مسائل و مشکلات مردم را مشاهده و به عنوان زبان گویای جامعه، مطالبات آنان را منعکس می‌کنند.



بهنام‌جو تصریح کرد: خبرنگاران با توجه به جایگاهی که در نقاط مختلف جامعه دارند، مسائل و مشکلات را به خوبی شناسایی، انعکاس و پیگیری می‌کنند و با مستندسازی موضوعات می‌توانند در مسیر رفع بخشی از مشکلات مردم نقش‌آفرین باشند و ارتباط مؤثری میان مردم و مسئولان برقرار کنند.



وی بیان کرد: مدیریت استان قم برای این ظرفیت ارزش و احترام ویژه‌ای قائل است و تلاش می‌کند از توان رسانه‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم شهر کریمه اهل بیت استفاده کند، چرا که حتی با وجود ارتباط مستقیم مسئولان با مردم در جلسات، دیدارهای چهره به چهره و حضور در برنامه‌ها و مناطق مختلف، نقش رسانه‌ها همچنان بسیار مفید و اثرگذار است.



رسانه‌ها امید مردم را تقویت می‌کنند



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در دوره جنگ و ضرورت استمرار فعالیت‌های اجرایی گفت: در کنار برگزاری مراسم‌ها و انعکاس حماسه‌هایی که در این ایام رقم خورد، موضوع بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ نیز در دستور کار قرار گرفت.



بهنام‌جو ادامه داد: بر اساس روایت و ارزیابی افرادی که شرایط استان‌های مختلف کشور را مورد توجه قرار داده‌اند، مردم قم تاکنون در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر، عملکرد بهتری در پیشبرد امور مرتبط با جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده داشته‌اند.



وی افزود: در این زمینه با همراهی جهادگران، مردم و تولیدکنندگان، اقدامات مختلفی برای بازسازی واحدهای مسکونی انجام شده و روند کار در این بخش نیز با جدیت دنبال می‌شود.



استاندار قم همچنین با اشاره به روند فعالیت‌های استان در سایر حوزه‌ها اظهار کرد: در موضوعات مرتبط با جنگ و همچنین دیگر حوزه‌ها، پروژه‌های عمرانی، صنفی و فرهنگی استان متوقف نشده و هیچ‌یک از این طرح‌ها زمین نمانده است و تلاش می‌کنیم اجرای آنها با شتاب بیشتری دنبال شود.



وی گفت: اگرچه شرایط جنگی، محدودیت‌ها و مباحث مرتبط با اعتبارات را به همراه داشته است اما مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌ها دوباره فعال شده تا در سال جاری نه تنها نسبت به سال گذشته با کاهش اجرای پروژه‌ها مواجه نشویم بلکه روند فعالیت‌ها با نگاه اقتصادی و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.



در زمان جنگ باید بهتر کار کرد



بهنام‌جو با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات پروژه‌های استان قم اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون پرونده‌هایی که مراحل تأمین اعتبار و تخصیص آنها طی شده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و حتی در روز گذشته نیز رقم جدیدی به این مجموعه افزوده شده است.



وی افزود: در سال گذشته تا این مقطع حدود ۱۶ میلیارد تومان تأمین اعتبار انجام شده بود و امسال تلاش شده است با افزایش قابل توجه منابع، روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود و بتوانیم اقدامات بیشتری را به سرانجام برسانیم.



استاندار قم با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های اجرایی در شرایط دشوار بیان کرد: اعتقاد داریم در زمان جنگ باید بهتر کار کرد، بیشتر تلاش داشت و با اعتماد بیشتری امور را پیش برد تا مردم احساس کنند فعالیت‌ها متوقف نشده و خدمت‌رسانی همچنان با جدیت ادامه دارد.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: همان‌گونه که خبرنگاران کمبودها و مشکلات را به مردم منتقل می‌کنند، بیان موفقیت‌ها و اقدامات انجام‌شده نیز اهمیت دارد و انعکاس درست هر دو بخش می‌تواند به تقویت امید در جامعه کمک کند.



وی ادامه داد: رسانه‌ها از یک سو زبان مردم هستند و مشکلات و کاستی‌ها را بیان می‌کنند و از سوی دیگر با انعکاس موفقیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، زمینه افزایش امید در میان مردم را فراهم می‌کنند.



سرمایه اجتماعی با همکاری رسانه‌ها تقویت می‌شود



استاندار قم با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس واقعیت‌های جامعه می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند و در این مسیر همکاری اصحاب رسانه با مسئولان و مدیران استان اهمیت ویژه‌ای دارد.



بهنام‌جو افزود: امیدواریم با همکاری خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران استان، خدمت‌رسانی با تلاش و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و ظرفیت رسانه‌ها در مسیر ارتباط میان مردم و مسئولان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.



وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: از همه عزیزانی که در انعکاس رویدادها، بیان مشکلات مردم و مستندسازی حوادث و اقدامات انجام‌شده تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.