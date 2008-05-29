مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

موافقت مقام معظم رهبری با عفو تعدادی از محکومان

معاون سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد: مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی تمدید شد

لاریجانی در نخستین موضع گیری در سمت ریاست مجلس؛ اجازه فریبکاری به آژانس نمی دهیم

دادستان ویژه روحانیت: مجلس اجازه تحقیق از قوه قضائیه را نداشت



اعتماد:

گزارشی از واکنش ایتالیایی ها به سفر پرحاشیه رئیس جمهوری به رم ، ابهام در ملاقات احمدی نژاد با پاپ

برای اولین بار پس از انقلاب نخستین شعبه بانک خارجی در ایران افتتاح شد، بانک تجارتی ایران و اروپا در تهران آغاز به کار کرد

در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، بخش خصوصی خواستار شد، تعیین نرخ بهره بر اساس قواعد بازار



اعتماد ملی :

مجلس هشتم با هشدار هسته ای کلید خورد

برای نایب رئیسی اول مجلس ، باهنر در رقابت با ابوترابی 56 رای کم آورد

انتقاد دبیرخانه کشاورز از عملکرد دولت در خصوص خشکسالی ، خسارت دو میلیاردی به خاطر اطلاعات غلط



ایران :

عصر دیروز با هدف ایجاد رقابت و تنوع در نظام بانکی صورت گرفت، افتتاح بانک ایران - اروپا در تهران

در پایان جلسه هیئت دولت ، احمدی نژاد: از تصمیمات مجلس استقبال می کنیم

لاریجانی پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس:اجازه فریبکاری به آژانس هسته ای نمی دهیم

محمد رحیمی - معارفه معاون جدید پارلمانی رئیس جمهور



ابتکار:

پس لرزه های خشکسالی پیش از موعد خود را نشان داد، سهمیه بندی نانوشته برق

آل اسحاق : مجلس هشتم جلوی قرض الحسنه شدن بانک ها را بگیرد، اتاق بازرگانی هم وارد دعوای بانک ها شد

عفو 3510 نفر از محکومان با موافقت رهبر انقلاب

اولین سخنان لاریجانی از جایگاه ریاست ، حداد رئیس معنوی مجلس است



اسرار:

هاشمی رفسنجانی : به خواست مردم عمل کنیم تا پایدار باشیم

فتاح: احتمال خاموشی های گسترده برق

دیدار کروبی با سران مجمع روحانیون



تفاهم:

وزارت نیرو با تاکید بر صرفه جویی اعلام کرد: تداوم خاموشی ها در تهران

10 روز از آخرین مهلت آزاد سازی سیمان گذشت، وزیر صنایع: اطلاعی ندارم

قیمت پودر، مهمترین پرسش مردم ، وزیر بازرگانی : 700 تومان برای هر بسته



تهران امروز:

احمدی نژاد: قانونمند ترین دولت هستیم

وام بانکی برای تبدیل مسافربرهای شخصی به تاکسی

معاون وزیر نیرو: قطع برق ادامه پیدا می کند

وزیر بازرگانی : قیمت ها افزایش نیافته است ، پودر لباسشویی 1200 تومان شد



جام جم:

هشدار به آژانس اولین واکنش مجلس هشتم

نحوه فعالیت نخستین بانک خارجی در ایران

مظاهری تاکید کرد: تغییر در نظام بانکی فقط با تایید بانک مرکزی

افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری



جوان:

موافقت با عفو و تخفیف مجازات 3510 نفر از محکومان

سرلشکر جعفری خواستار شد، همکاری انقلابی قوای سه گانه برای تحقق ماموریت های بسیج

هشدار لاریجانی ، آژانس فریب کاری کند مجلس وارد عمل می شود



جمهوری اسلامی:

پیشنهاد رشوه 3 میلیون دلاری آمریکا به نمایندگان مجلس عراق برای تصویب پیمان استعماری

وزیر دفاع: 30 طرح تولید تجهیزات دفاعی در نیروهای مسلح افتتاح می شود

لاریجانی : ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور مهمترین اولوین مجلس هشتم است

ادعای روسیه درباره پیشی گرفتن بر آمریکا در مسابقات تسلیحات لیزری



حیات نو:

نخستین اظهار نظر لاریجانی پس از ریاست مجلس: اختلاف بعید نیست، رایزنی می کنیم

وزیر امور خارجه: گزارش البرادعی نکته منفی نداشت

وزیر نفت: سهمیه بنزین اصلاح می شود

احمدی نژاد: برخی هر چه دستشان می آید به طرف دولت پرت می کنند



دنیای اقتصاد:

طرح ادغام بانک های جعلی نیست، معاون اول تایید می کند

بازار مسکن ایران از نگاه خارجی ها

کنترل سود بانکی ؛ مولد فساد



سرمایه:

نان ، برنج ، لبنیات ، ماکارونی ، پودر شوینده و ... گرانی سر سفره مردم

هشدار لاریجانی به آژانس : مجلس وارد پرونده هسته ای می شود

آیت الله العظمی مکارم شیرازی : کشور از گرانی و مفاسد اقتصادی رنج می برد

سعیدی کیا: مصوبه اخذ مالیات مسکن نهایی نیست



سیاست روز:

نخستین موضع قاطع خانه هشتمی ها اعلام شد، خط و نشان مجلس برای آژانس

رئیس تشخیص مصلحت نظام: ترکیب دین و اراده مردم در 15 خرداد قدرتی عظیم آفرید

انتقاد تند از شرکت های به ظاهر خصوصی

به منظور تصویب توافقنامه امنیتی صورت می گیرد، رشوه 3 میلیون دلاری آمریکا به نمایندگان پارلمان عراق



صدای عدالت:

وزیر اطلاعات خبر داد: پیگیری اظهارات شمخانی و صفوی درباره بنی صدر

نخستین نطق لاریجانی، می خواهیم خواسته های اصلی مردم را دنبال کنیم

وزیر نیرو: برق سهمیه بندی می شود

وزیر نفت: سهمیه بنزین را کم می کنیم



قدس:

لاریجانی : مجلس هشتم خواستهای اصلی و اقتصادی مردم را دنبال می کند

رئیس سازمان تعاون روستایی : طرح جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی اجرا می شود

احمدی نژاد: دولت نهم قانونمند ترین دولتهاست



کاروکارگر:

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 3510 نفر از محکومان

در اولین نطق پس از تحلیف هیئت رئیسه ، لاریجانی : مجلس هشتم مرز همکاری ایران با آژانس را تعیین می کند

رفسنجانی در دیدار خانواده های شهدای 15 خرداد ورامین: اگر از اسلام و مردم غافل شویم، قدرت هیچ تحولی را نخواهیم داشت

احمدی نژاد: شلمچه سند پیروزی خون بر شمشیر است



کارگزاران:

درگفت و گوی مشاور رسانه ای رئیس جمهور باکارگزاران بررسی شد، دلایل قطع آگهی دولتی به مطبوعات منتقد

با اولین نطق در جایگاه ریاست روشن شد، بازگشت لاریجانی به پرونده هسته ای از موضع مجلس

فصل ساخت و ساز و افزایش تقاضای سیمان، دولتی : 38 هزار تومان ، آزاد: 170 هزار تومان



کیهان:

لاریجانی در اولین نطق پارلمانی : بهبود معیشت مردم اولویت مجلس هشتم است

افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگان کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی

کریستین ساینس مانیتور: ایران اثر گذارترین کشور در معادلات منطقه است

آمریکا برای تصویب توافقنامه امنیتی به نمایندگان عراق پیشنهاد رشوه داد



همبستگی:

با رای نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب ، لاریجانی رئیس مجلس هشتم شد

هاشمی رفسنجانی : معضل گرانی و بیکاری مردم را رنج می دهد

نشست مشترک کروبی با سران مجمع روحانیون مبارز

واکنش ها به گزارش البرادعی



همشهری:

لاریجانی در نخستین جلسه مجلس هشتم : می کوشیم مجلس ، محل نزاع های سیاسی نشود

قالیباف اعلام کرد: اولویت شهرداران مناطق ؛ حل بحران بافت های فرسوده

با افزایش گرما و مصرف بیشتر ، جیره بندی برق الزامی است



هدف واقتصاد:

چالش درون کابینه ای در نبود اطلاع رسانی دقیق ، تکذیب های تایید شده در داستان ادغام

دعوای نرخ سود به اتاق بازرگانی رسید ، در میزگرد بررسی سیاسی - نظارتی مطرح شد: جداسازی قرض الحسنه از بانکداری تجاری

سعیدی کیا: مصوبه مالیات بر معاملات مکرر مسکن نهایی نیست