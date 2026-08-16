به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید از پل «قاضی» خرمآباد، با اشاره به اینکه پروژه پل «قاضی» با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی با سرعت مناسبی در حال اجرا است، اظهار داشت: پیشبینی میشود این طرح کمتر از دو ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی اظهار کرد: باتوجهبه اهمیت این پروژه و ضرورت تسریع در روند اجرا، عملیات عمرانی بهصورت دو شیفت و شبانهروزی در حال انجام است.
شهردار خرمآباد با اشاره به شرایط رودخانهای محدوده پل «قاضی»، افزود: یکی از دغدغههای اصلی، مدیریت آبهای سطحی و جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی ناشی از بارندگیهای شدید و سیلاب است، چراکه تراکم مصالح و رسوبات در بستر رودخانه میتواند مسیر عبور جریان آب و آوردهای سیلابی را با مشکل مواجه کند.
بارانی بیرانوند با بیان اینکه تمهیدات لازم برای افزایش سرعت عملیات اجرایی اتخاذ شده است، گفت: تغییراتی در ترکیب بتن و استفاده از مواد زودگیرکننده برای کاهش زمان گیرش در دستور کار قرار گرفته تا عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت مناسب پروژههای عمرانی شهر خرمآباد، تصریح کرد: علاوه بر پل «قاضی»، پروژه تقاطع شهدای اقتدار و پروژه پل «افلاک» نیز با تلاش شبانهروزی در حال اجرا است.
شهردار خرمآباد، گفت: پروژه پل «افلاک» نسبت به دو طرح دیگر نیازمند زمان بیشتری است و برداشت اولیه برای اتمام آن تا پایان سال جاری دقیق نبوده، اما تمام تلاش بر این است که با رفع موانع و انجام اقدامات لازم، روند اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.
بارانی بیرانوند درباره تقاطع شهدای «اقتدار»، عنوان کرد: تمرکز مجموعه مدیریت شهری بر بهرهبرداری از این پروژه در هشتم شهریورماه است.
وی تصریح کرد: چشمانداز پروژه پل قاضی بسیار مثبت است و امیدواریم در بازه زمانی کمتر از دو ماه، این طرح تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
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