به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در اختتامیه سی‌ونهمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران و معاونان ۳۱ استان به‌صورت برخط برگزار شد، با بیان اینکه معلمان از تأثیرگذارترین اقشار در ساختن آینده کشور هستند، گفت: تمدن چند هزار ساله ایرانی مرهون نقش‌آفرینی معلمان این سرزمین در طول تاریخ است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب، بیان کرد: فاجعه مدرسه میناب شاید مهم‌ترین دلیل شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان بود. این حادثه حتی با هیچ معیار ظالمانه و جنگلی نیز قابل توجیه نیست. دشمن برای این جنایت خود هیچ توجیهی نداشت و سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه و ایران، رسوایی ماندگاری برای تمدن غرب به‌جا گذاشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علم، آموزش و تربیت با بخشنامه و دستور پیش نمی‌رود، گفت: سطح علمی دانش‌آموزان صرفاً با دستور وزیر آموزش و پرورش ارتقا نمی‌یابد و برای دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی، به همفکری، رایزنی و جدل علمی نیاز داریم.

عارف با تأکید بر اینکه تربیت، پایه آموزش است، افزود: بهترین ساعات عمر دانش‌آموز در اختیار معلم قرار دارد و به همین دلیل، معلمان مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. اگر میدان تعلیم و تربیت عملکرد مناسبی داشته باشد، در سایر حوزه‌های اجتماعی نیز مشکلات کمتری خواهیم داشت و پدیده‌هایی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت در آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه‌های این حوزه باید حداقل ۱۰ ساله باشد. در مسیر تحقق سند چشم‌انداز و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز باید جایگاه علمی کشور و مرجعیت علمی زبان فارسی با جدیت دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت افزایش ثروت ملی گفت: توسعه علم و فناوری‌های نوظهور باید از مدارس و حتی از کلاس اول آغاز شود. نفت نباید درآمد دولت محسوب شود، زیرا انفال و متعلق به نسل‌های آینده است و کشور باید با اتکا به جوانان خلاق خود، ثروت جدید خلق کند.

عارف افزود: دانش‌آموز باید از همان کلاس اول مسئولیت‌پذیر، خلاق، پژوهشگر و کنجکاو تربیت شود و مفاهیم پایه علمی و عددی را به‌درستی درک کند. اگر چنین نسلی تربیت نشود، بهره‌وری در کشور نیز افزایش نخواهد یافت.

وی با اشاره به موفقیت کشور در دو جنگ اخیر در جبهه‌های میدان، خیابان، خدمت، دیپلماسی و علم و فناوری گفت: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما رزمنده‌های قوی هستیم و اگر دشمن خطا و تجاوز کند، پاسخی دریافت خواهد کرد که هرگاه نام ایران را شنید، به خود بلرزد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط پساجنگ گفت: ایران وارد مرحله جدیدی شده و در موضوع مدیریت تنگه هرمز نیز بر حقوق خود ایستادگی خواهد کرد.

ایران باید در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیرد

عارف با تأکید بر اینکه فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، یادآور شد: بر اساس تأکیدات رهبر شهید انقلاب، باید تلاش کنیم ایران در جمع ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه هوش مصنوعی قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، آموزش هوش مصنوعی باید از مدارس آغاز شود که البته این اقدامات نیز شروع شده است.

وی در ادامه بر اجرای سند تحول آموزش و پرورش، ارتقای منزلت و معیشت معلمان، تحقق عدالت آموزشی، حفظ گویش‌های محلی، تنوع قومی و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از راهبردهای اولویت‌دار دولت است و آموزش و پرورش نقش مهمی در این زمینه دارد.

عارف افزود: راهبرد دشمن فروپاشی اجتماعی است، اما راهبرد دولت ارتقای تاب‌آوری کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل، نهادهای علمی، آموزشی و تربیتی باید از نگاه‌های سیاسی مستقل باشند و مسائل تربیتی در مدارس نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهور به حوزه آموزش و پرورش، از وزیر آموزش و پرورش خواست برنامه‌ای راهبردی و بلندمدت برای شرایط پساجنگ تدوین کند که در آن به حوزه تمدنی ایران، علمی شدن زبان فارسی و توسعه علمی کشور توجه ویژه شود.