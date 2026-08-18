طرح هادی در ۲۲ روستای آبدانان در حال اجرا است

اصغر شیرکول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای عمرانی در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: علیرغم شرایط جنگی، عمران و آبادانی در شهرستان آبدانان ادامه دارد و یکی از طرحهایی که این توسعه را در روستاها به دنبال دارد، طرح هادی است و در حال حاضر این طرح در سطح ۲۲ روستا از مجموع ۳۲ روستای شهرستان آبدانان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه عملیات بیس و آسفالت در روستای چمکبود از توابع بخش مرکزی آغاز شده است، افزود: این پروژه به طول ۳۶۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک داراییهای شهرستان و اعتبارات نماینده در حال اجراست و با تکمیل این پروژه، بخش قابل توجهی از مشکلات رفتآمد و تردد روستاییان در این منطقه برطرف خواهد شد.
مدیر بنیاد مسکن آبدانان با اشاره به اینکه پیشبینی میشود تا پایان امسال، در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت استان، طرح هادی اجرا شود، تصریح کرد: اجرای این طرحها، علاوه بر بهبود زیرساختهای روستایی، نقش مؤثری در افزایش کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاها ایفا میکند و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دهیاریها و شوراهای اسلامی و حمایت دستگاههای اجرایی، تلاش میشود تا روند اجرای طرحهای هادی در سایر روستاهای شهرستان نیز تسریع شود و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد تحولی اساسی در زیرساختهای روستایی استان باشیم.
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