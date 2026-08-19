  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۸

درآمد ۷ همتی «انجیر سیاه» در لرستان

درآمد ۷ همتی «انجیر سیاه» در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از درآمد هفت همتی محصول انجیر سیاه در شهرستان‌های پلدختر و معمولان این استان خبر داد.

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت محصول انجیر سیاه از باغات پلدختر و معمولان، اظهار داشت: برداشت انجیر سیاه در لرستان هر ساله از نیمه اول مردادماه از سطح حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از انجیرستان‌های معمولان و پلدختر آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت محصول انجیر سیاه در این دو شهرستان تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد، عنوان کرد: میزان درآمد سالانه محصول انجیر سیاه در دو شهرستان پلدختر و معمولان، حدود هفت همت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: سالانه ۴۵ هزار تن انجیر سیاه در لرستان برداشت می‌شود.

صیادی با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید محصول انجیر سیاه کشور مربوط به دو شهرستان پلدختر و معمولان استان لرستان است، گفت: انجیر سیاه استان لرستان در کشور رتبه یک را دارد و شاید بگویم که اصلاً رقیبی ندارد.

وی بیان داشت: اما انجیر سیاه لرستان در جهان رتبه دوم بعد از کشور ترکیه را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه شهرستان‌های معمولان و پلدختر با سطح زیر کشت دو هزار و ۴۵۰ هکتار، بزرگ‌ترین رویشگاه انجیر سیاه کشور هستند، تصریح کرد: در این حوزه شاهد اشتغال‌زایی پنج هزار نفر به‌صورت مستقیم است.

صیادی، ادامه داد: مزیت انجیر سیاه لرستان نسبت به انجیر ترکیه این است که یک ماه زودتر نسبت به آنها به بازار عرضه می‌شود.

کد مطلب 6920856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها