درآمد ۷ همتی «انجیر سیاه» در لرستان

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت محصول انجیر سیاه از باغات پلدختر و معمولان، اظهار داشت: برداشت انجیر سیاه در لرستان هر ساله از نیمه اول مردادماه از سطح حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از انجیرستان‌های معمولان و پلدختر آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت محصول انجیر سیاه در این دو شهرستان تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد، عنوان کرد: میزان درآمد سالانه محصول انجیر سیاه در دو شهرستان پلدختر و معمولان، حدود هفت همت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: سالانه ۴۵ هزار تن انجیر سیاه در لرستان برداشت می‌شود.

صیادی با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید محصول انجیر سیاه کشور مربوط به دو شهرستان پلدختر و معمولان استان لرستان است، گفت: انجیر سیاه استان لرستان در کشور رتبه یک را دارد و شاید بگویم که اصلاً رقیبی ندارد.

وی بیان داشت: اما انجیر سیاه لرستان در جهان رتبه دوم بعد از کشور ترکیه را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه شهرستان‌های معمولان و پلدختر با سطح زیر کشت دو هزار و ۴۵۰ هکتار، بزرگ‌ترین رویشگاه انجیر سیاه کشور هستند، تصریح کرد: در این حوزه شاهد اشتغال‌زایی پنج هزار نفر به‌صورت مستقیم است.

صیادی، ادامه داد: مزیت انجیر سیاه لرستان نسبت به انجیر ترکیه این است که یک ماه زودتر نسبت به آنها به بازار عرضه می‌شود.