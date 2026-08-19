آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شد.

این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حال برگزای است و جمعی از شخصیت‌های حوزوی، چهره‌های ملی و مسئولان استان قم در آن حضور یافتند.



در این آیین، اعضایی از جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، مدیران سطوح مختلف حوزه‌های علمیه و اساتید حوزه نیز حضور دارند و در کنار مردم قم و دیگر شرکت‌کنندگان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.



جمعی از خانواده‌های معظم شهدا نیز در این مراسم حضور پیدا کردند و بر فضای معنوی و حماسی آیین چهلمین روز تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزودند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی و فریادهای انتقام‌خواهی، بر تجدید بیعت خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند و همراهی خود را با مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان به نمایش گذاشتند.



فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی حاضران در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طنین‌انداز شد و فضای مراسم را رنگ و بویی حماسی بخشید.



حاضران همچنین با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خون‌خواهی، تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این آیین حضور یافتند و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.



در آغاز این آیین، یکی از قاریان بین‌المللی قرآن کریم به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.



پس از تلاوت قرآن کریم، حاضران در شبستان امام خمینی(ره) با سردادن شعارهای حماسی و انتقام‌خواهی، بر وفاداری خود به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.



آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در این مراسم حضور دارد و قرار است به ایراد سخنرانی بپردازد.

جمعی از شخصیت‌های حوزوی و مسئولان از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان بانوی کرامت و امام جمعه قم،‌ آیت‌الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت‌الله حسینی خراسانی از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله سید محمد حسینی قزوینی از اساتید سطوح عالی حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، حجت‌الاسلام والمسلین هاشم‌الحیدری از فرماندهان مقاومت عراق و حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی نوه امام، در این مراسم حضور داشتند.