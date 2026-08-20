به گزارش خبرنگار مهر، محمودی محمودی صبح پنجشنبه از شناسایی و جمع‌آوری ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در پردیس خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: این دستگاه‌ها با هوشیاری مأموران نصب کنتور و پس از مشکوک شدن به یک واحد مسکونی که حالت کارگاهی پیدا کرده و از برق غیرمجاز استفاده می‌کرد، شناسایی شدند.

وی افزود: پس از شناسایی محل، موضوع به منطقه برق پردیس گزارش شد و با بررسی الگوی مصرف برق و مشاهده کدهای مشکوک، بازرسی از این واحد مسکونی انجام گرفت.

محمودی ادامه داد: در جریان این بازرسی، ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد که توان مصرفی مجموع آنها ۲۸ کیلووات برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز شامل ۷۰۹ دستگاه ماینر در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌های غیرمجاز، بیش از ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار کیلووات ساعت انرژی شناسایی و از مصرف غیرمجاز آن جلوگیری شده است.