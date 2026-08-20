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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

۱۸ حوزه امتحانی قرچک میزبان ۲۹۸۳ داوطلب کنکور شد

۱۸ حوزه امتحانی قرچک میزبان ۲۹۸۳ داوطلب کنکور شد

قرچک- مدیر آموزش و پرورش قرچک از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور ۲ هزار و ۹۸۳ داوطلب در ۱۸ حوزه امتحانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یوسفی بعد از ظهر پنجشنبه از آمادگی حوزه‌های امتحانی قرچک برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش قرچک اظهار کرد: آزمون سراسری با حضور ۲ هزار و ۹۸۳ داوطلب در ۱۸ حوزه امتحانی برگزار می‌شود که از این تعداد ۸۶۴ نفر آقا و ۲ هزار و ۱۱۹ نفر خانم هستند.

وی افزود: یک هزار و ۶۶۷ داوطلب نیز در آزمون اختصاصی فرهنگیان شرکت می‌کنند.

یوسفی با اشاره به توزیع حوزه‌های امتحانی بر اساس گروه‌های آزمایشی گفت: صبح پنجشنبه ۶ حوزه برای یک هزار و ۸۴ داوطلب گروه علوم تجربی در نظر گرفته شده و در نوبت عصر نیز سه حوزه میزبان ۱۰۹ داوطلب گروه هنر و ۳۲۸ داوطلب گروه زبان‌های خارجی خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک ادامه داد: روز جمعه نیز سه حوزه برای ۴۴۳ داوطلب گروه ریاضی و فنی و ۶ حوزه برای یک هزار و ۱۹ داوطلب گروه علوم انسانی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین تعداد مربوط به گروه هنر است، عنوان کرد: برای داوطلبان دارای شرایط خاص نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: برای یک داوطلب نابینا، عوامل مجرب و فضای مناسب پیش‌بینی شده و برای ۲۷۶ داوطلب چپ‌دست نیز صندلی‌های متناسب با شرایط آنان تدارک دیده شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی حوزه‌های امتحانی با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های سازمان سنجش آماده برگزاری آزمون هستند و تلاش شده است شرایطی آرام و بدون تنش برای داوطلبان فراهم شود.

کد مطلب 6922345

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