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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

افزایش آمار ورشکستگی فردی در آمریکا

افزایش آمار ورشکستگی فردی در آمریکا

تحقیقات یک اندیشکده آمریکایی از افزایش آمار ورشکستگی فردی در این کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک اندیشکده آمریکایی از افزایش آمار ورشکستگی فردی در این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش اندیشکده «کانور سیشن»، تعداد آمریکایی هایی که برای اظهار ورشکستی شخصی درخواست می دهند، رو به افزایش است.

طبق گزارش مذکور، نیم میلیون آمریکایی در سال ۲۰۲۵ درخواست اظهار ورشکستگی کردند که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تقریباً ۵۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش ورشکستگی فردی در آمریکا در حالی است که پیشتر نیز آمارهایی درباره بالا رفتن تعداد شرکت ها و سازمان های ورشکسته در این کشور منتشر شده بود.

کد مطلب 6922413

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