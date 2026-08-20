به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر شامگاه پنج شنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و پلیسی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق شدند هویت چهار نفر از سارقان را شناسایی کنند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، متهمان را دستگیر کنند.

کشف ۳ موتورسیکلت سرقتی از مخفیگاه سارقان

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، در بازرسی از محل موفق به کشف سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

کیانمهر خاطرنشان کرد: موتورسیکلت‌های کشف‌شده پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام مراحل قانونی، در اختیار مالباختگان قرار گرفت و اقدامات لازم برای تکمیل پرونده متهمان نیز انجام شد.

تأکید پلیس بر مشارکت شهروندان در تأمین امنیت

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مجرمان تصریح کرد: مقابله با سرقت و ارتقای امنیت عمومی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و برخورد با مجرمان را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.