به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی با اشاره به دیدارهای صورت‌گرفته با مدیران عامل بانک‌های ملی و رفاه کارگران جهت تزریق اعتبار به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی لرستان، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت قانون بودجه و ماده ۵۶، بیش از سه هزار میلیارد تومان موافقت بانک‌ها برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی استان اخذ شده است.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعات بااهمیت که خود را موظف به پیگیری آن می‌دانیم، تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان است؛ چراکه اجرای زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران نیازمند تأمین مالی پایدار است.

استاندار لرستان، افزود: سیاست استان این است که صرفاً به اعتبارات استانی اتکا نکنیم و از ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی بانک‌ها برای پیشبرد طرح‌های مهم استفاده کنیم.

شاهرخی، ادامه داد: در همین راستا و طی هفته جاری در تهران نشست‌هایی با مدیران بانک ملی، بانک رفاه کارگران و سایر مؤسسات مالی و پولی برگزار شد و از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کردیم.

وی بیان کرد: در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان موافقت بانک‌ها برای تأمین اعتبار پروژه‌های مختلف استان از محل ماده ۵۶ اخذ شده است که این منابع در فعال‌سازی و تکمیل طرح‌های زیرساختی نقش مؤثری خواهد داشت.