فراخوان سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در راستای تحقق رویکرد «پیوند تئاتر خیابانی و دانشگاه»، از استادان، دانشجویان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر و علوم انسانی دعوت کرد تا با ارسال چکیده مقالات، سخنرانی‌ها وتجربه‌نگاری‌های خود در این سمینار تخصصی شرکت کنند.

جشنواره در این فراخوان به دنبال ایجاد پیوند نهادینه میان دانشگاه و جشنواره‌های تئاتر خیابانی به عنوان زیست‌بوم‌های زنده اجرا، فراهم آوردن بستری برای پژوهش‌های نظری و میدانی درباره تئاتر خیابانی در ایران و جهان، مستندسازی، ثبت و تحلیل تجربه‌های اجرایی هنرمندان تئاتر خیابانی، تقویت نگاه میان رشته‌ای (هنر، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، شهرسازی و ...) به اجرا در فضاهای شهری، زمینه‌سازی برای حضور دانشجویان در فرایند تولید، پژوهش و نقد تئاتر خیابانی، پاسداشت ظرفیت‌های بومی و محلی (خصوصا فرهنگ، آئین ها و موسیقی منطقه کردستان) است.

محورهای همایش شامل موارد با توضیح زیر است:

گروه الف) اکو تئاتر

روایت‌های انتقادی - زیست محیطی: بررسی جایگاه موضوعات اکولوژیک در دراماتورژی و ساختار نمایش‌های خیابانی

مشارکت جامعه محور و اکولوژی شهری: نقش تئاتر خیابانی در ایجاد آگاهی محیط زیستی در فضاهای عمومی و تعامل با زیست بوم شهری

تئاتر خیابانی و عدالت اقلیمی: بررسی پیوند میان هنر اجرا و عدالت در توزیع منابع زیستی



گروه ب) نظریه، تاریخ و شناخت‌شناسی تئاتر خیابانی

تئاتر خیابانی و مطالعات اجرا

زیبایی شناسی اجرا در فضای باز

دراماتورژی برای فضای عمومی و جایگاه تئاتر خیابانی در نظریه‌های انتقادی



گروه ج) دانشگاه، آموزش و نهاد هنر

سرفصل‌های آموزشی

کاربست نظریه در عمل؛ اجرای دانشگاهی در فضای شهری

کارگاه‌ها و واحدهای عملی

آسیب شناسی اجراها و جشنواره های تئاتر خیابانی درایران

آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های دانشگاهی

درام آموزشی در فضای شهری

گروه د) تئاتر خیابانی، جامعه و فضای شهری

تئاتر خیابانی به‌مثابه رسانه و کنش اجتماعی

مخاطب‌شناسی

توسعه شهری

مردم‌شناسی اجرا با تأکید بر آیین‌های محلی، اقتصاد هنر و سیاستگذاری فرهنگی

نقش و جایگاه «مکان» در تئاتر خیابانی



گروه ر) پژوهش مبتنی بر عمل و تجربه

تجربه‌نگاری هنرمندان

مستندسازی و تاریخ شفاهی

رسانه‌های نو: تئاتر دیجیتال

نقد/ روزنامه‌نگاری تئاتر خیابانی



قالب ارائه اثر هم باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱. مقالات پژوهشی باید دارای چکیده ٢٠٠ تا ٣۵٠ کلمه و متن کامل ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه باشند.

٢. سخنرانی نیز باید در مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ارائه شود.

۳. پنل تخصصی نیز شامل تجربه‌نگاری هنرمند؛ گزارش عملی/تحلیلی از یک تجربه اجرایی می‌شود.

۴. پوستر پژوهشی(ارائه چکیده مصور پژوهش در گالری پوسترهای سمینار ٨٠٠ تا ٢٠٠٠ کلمه)

۵. کارگاه آموزشی(پیشنهاد برگزاری کارگاه یک روزه)



شرایط و ضوابط ارسال آثار شامل موارد زیر است:

آثار ترجمه شده یا منتشر شده مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

رعایت شیوه‌نامه نگارش (ارجاع‌دهی، ذکر مشخصات نویسنده، منابع۷APA و...)

هر پژوهشگر می‌تواند حداکثر ٢ اثر به‌عنوان نویسنده مسئول ارسال کند.



فرایند داوری و امتیازات

داوری توسط هیئت علمی سمینار متشکل از اساتید تئاتر انجام می‌شود(داوری ۲ سویه ناشناس)

به آثار برگزیده گواهی ارائه می‌شود.

آثار برگزیده در سمینار پژوهشی جشنواره ارائه خواهند شد.

آثار برگزیده در مجموعه مقالات سمینار منتشر می‌شود.

به صاحبان آثار برگزیده جایزه نقدی بخش پژوهش اهدا می‌شود.



تقویم جشنواره

مهلت ارسال چکیده تا ٢٠ شهریور

اعلام نتایج پذیرش چکیده‌ها: تا ٢۵ شهریور

مهلت ارسال متن کامل مقاله: ٢۵ مهر

اعلام برنامه نهایی سمینار: ٢٨ مهر

برگزاری سمینار: همزمان با جشنواره

محل برگزاری: مریوان



ثبت نام برای شرکت در سمینار

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش ویژه ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی mariwanfestival.ir نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک لازم هر بخش اقدام کنند.



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، آبان‌ماه سال جاری به دبیری فاتح بادپروا برگزار می‌شود.